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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 15 Ноября, 18:35 |
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Стандарт безопасности ведения бизнеса планируется ввести в Хабаровском крае
Вопрос применения успешных практик, направленных на снижение административного давления на бизнес, обсудили на расширенном заседании проектного офиса и Совета по предпринимательству, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Как отмечалось, АНО «Агентство стратегических инициатив» на Дальнем Востоке определило примерно 20 показателей, по которым край может можно улучшить свои показатели в нацрейтинге. Стандарт безопасности ведения бизнеса разработан аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте России совместно с Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции».
Документ включает в себя 7 пунктов. В их числе развитие частно-государственных институтов по защите прав предпринимателей, работа комиссий по мониторингу обоснованности контрольно-надзорных мероприятий, развитие инфраструктуры разрешения споров между частными компаниями и другие.
- Еще одна успешная практика – информационный интернет-ресурс «Проверенный бизнес». Это своеобразная база памяток, а также бесплатные консультации экспертов по вопросам, как действовать предпринимателям в тех или иных ситуациях. Такие проекты нужны в Хабаровском крае. Это улучшит позиции региона в сфере инвестиционной привлекательности, – считает заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края Андрей Веретенников.
Отметим, на протяжении двух лет край показывает прогресс в национальном рейтинге по ряду показателей: реализованы «дорожные карты» Национальной предпринимательской инициативы, успешно внедрен региональный инвестиционный стандарт, для бизнеса действует упрощенный режим «одного окна». По итогам 2017 года регион вошел в ТОП-20 рейтинга и занимает 18 место.
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