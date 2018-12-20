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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 17 Января, 16:04 |
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Резиденты ТОСЭР дали Хабаровскому краю около 7 млрд рублей инвестиций за год
В правительстве Хабаровского края подвели итоги работы территорий опережающего социально-экономического развития в 2018 году.
За этот период предприятия, действующие в ТОСЭР, фактически принесли в регион 6,9 млрд рублей инвестиций, статус резидента получили 17 новых компаний, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
По информации министерства имущественных отношений края, 2018 год стал отправным для многих крупных проектов. К примеру, на площадке «Аэропорт» ТОСЭР «Хабаровск» начато строительство нового терминала внутренних авиалиний стоимостью 4,5 млрд рублей, пропускной способностью три миллиона человек в год. Объем осуществленных инвестиций составил 1,4 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2019 года.
На площадке «Полянка» ТОСЭР «Николаевск» на 80 процентов осуществлено строительство золотодобывающего предприятия ООО «НГК Ресурс». Объем осуществленных инвестиций составил 1,8 млрд рублей, создано 135 рабочих мест.
Продолжается модернизация горнолыжного комплекса «Холдоми» в ТОСЭР «Комсомольск». Объем осуществленных инвестиций составил порядка 300 млн рублей. По итогам прошлого года ГЛК «Холдоми» награжден премией Правительства Российской Федерации за развитие туризма в размере 1 млн. рублей.
На площадке «Авангард» ТОСЭР «Хабаровск» к строительной фазе перешли проекты ООО «Хладокомбинат Хабаровский» по созданию производственно-логистического комплекса и ООО «Логистерра» по строительству склада продуктов питания класса «А». Компаниями инвестировано порядка 150 млн рублей.
По итогам 2018 года Индустриальный парк «Авангард» занял 12 строчку в Национальном рейтинге индустриальных парков России. Всего в рейтинг включены 167 промышленных парков страны. «Авангард» опередил активно развивающиеся территории Татарстана, Калужской и Липецкой областей.
Кроме того, введены в эксплуатацию и приступили к выпуску продукции 15 компаний. Наиболее крупные среди них: ООО «Амурская лесопромышленная компания», ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», ООО «Хабаровский трубный завод» и «Джей Джи Си Эвергрин».
Всего с момента создания ТОСЭР в Хабаровском крае статус резидента получила 61 компания с общим объемом заявленных инвестиций 72 млрд рублей. Предприятия планируют создать более 7,6 тысяч рабочих мест.
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