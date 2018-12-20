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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 17 Января, 16:04 |
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Сергей Фургал поручил снять возрастные ограничения для молодежной жилищной программы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил пересмотреть основные направления молодежной жилищной программы в крае. Этот вопрос обсуждался на совещании с руководителями строительного блока и молодежной политики правительства края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Глава региона подчеркнул, что действующие механизмы поддержки молодежи не позволяют оперативно обеспечивать всех нуждающихся квадратными метрами. Между тем, количество участников ежегодно растет. На сегодняшний день в очереди на выплаты находятся около 4,5 тысяч семей. Наиболее остро эта проблема стоит в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Сегодня существует два направления поддержки. Первое – субсидии по линии федерального центра на приобретение жилья на вторичном рынке. Второе - выплаты из краевого бюджета на покупку квартир в строящихся домах. В 2019 году на эти цели в краевом бюджете предусмотрено около 207 млн рублей. А всего объем финансирования этих направлений с учетом федеральных и муниципальных средств составит более 600 млн рублей. Однако, этого не хватает, чтобы очередь быстро продвигалась. В результате, из-за возрастных ограничений многие семьи теряют право на льготу после исполнения 36 лет одному из супругов.
Губернатор поручил снять возрастные ограничения для участников краевой программы. Соответствующее постановление подготовит региональный минстрой.
- На региональном уровне мы вправе законодательно реализовать такую инициативу. Этот вопрос имеет первостепенное значение. Как нашей молодёжи создавать семьи, планировать детей, если они годами стоят в очереди, а после их вычеркивают из программ. Очевидно, что действующие механизмы необходимо пересматривать, как и увеличивать финансирование на эти цели, - отметил Сергей Фургал.
Кроме того, внимание будет уделено комплексной жилищной застройке. По словам главы региона, в крае есть компании, которые готовы строить недорогое жилье для льготных категорий граждан.
- В Хабаровске есть два больших участка для комплексной застройки: в районе улицы Бондаря и новый микрорайон «Ореховая сопка». Решаем вопрос с подведением коммуникаций, чтобы снизить затраты застройщиков. Где-то поможем с выделением земельных участков. Бизнес готов часть квартир по сниженной цене передавать под наши программы, - сказал Сергей Фургал.
По такому же механизму в крае планируют поддерживать молодежные жилищные кооперативы. Пилотный проект может быть реализован в Комсомольске-на-Амуре на площадке микрорайона «Парус».
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