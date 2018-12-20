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Четверг| 17 Января, 16:03 |
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Правительство Хабаровского края купит новое здание для краевого театра кукол
Решение о приобретении отдельного здания принял глава региона Сергей Фургал. Для этого было найдено помещение по ул. Калинина, которое освободила Новоапостольская церковь, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Площадь трехэтажного здания вместе с цоколем - около 1100 кв. метров. Это в два раза больше, чем в старом помещении. Есть отличный зрительный зал на 250 мест, детские комнаты, в хорошем состоянии санитарные узлы. От прежних владельцев остается орган. Помещения оборудованы с учетом потребностей инвалидов. Требуется лишь косметический ремонт. В год театра это очень важное политическое решение, - сообщил министр культуры Хабаровского края Александр Федосов.
Стоимость помещения сейчас оценивается в 70 млн рублей. Здание церкви было построено в 1999 году. Архитектором выступил Юрий Подлесный. Его проект занял первое место на фестивале «Зодчество - 99».
Детский кукольный театр был образован 21 год назад, но никогда не имел собственного помещения. Все это время он занимал первый этаж площадью 500 кв. метров в жилом доме на улице Ленина в Хабаровске. Зрительный зал был рассчитан на 80 мест. Дополнительные помещения под хранение декораций и мастерские также приходилось брать в аренду. Некоторые из них располагались в жилом доме по улице Шеронова, за зданием театра. Ежегодная арендная плата за все помещения составляла около 2 миллионов рублей в год.
Новое помещение будет находиться в оперативном управлении краевого министерства культуры. Ремонт и его адаптация под детский театр будет оплачены за счет краевого бюджета.
Напомним, с 2019 года Хабаровский краевой театр кукол стал отдельной организацией. Ранее учреждение, как и Театр юного зрителя, входило в состав Хабаровского краевого объединения детских театров. Сейчас коллектив театра насчитывает 57 человек - это актеры, обслуживающий и административный персонал.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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