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Четверг| 17 Января, 16:03 |
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В ТОСЭР "Комсомольск" завод металлоконструкций запустит производство в конце года
До мая в основание объекта будет залито более 700 кубометров бетона. В апреле, на уже подготовленных фундаментах, начнется монтаж металлоконструкций каркаса здания. Запустить предприятие в производственную мощность компания «Дальстальиндустрия» планирует в четвертом квартале 2019 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Мы будем выпускать продукт, не имеющий аналогов в Хабаровском крае. Льготы и преференции, которые дает статус резидента ТОСЭР, позволят снизить стоимость продукции для потребителя, это явилось основной причиной прихода компании на территорию опережающего развития, – рассказал заместитель генерального директора ООО «Дальстальиндустрия» Александр Кузнецов.
По информации пресс-службы Минвостокразвития, на заводе будет установлено высокотехнологичное и максимально автоматизированное современное оборудование, которое позволит выпускать не менее 20 тысяч тонн стальных конструкций с антикоррозийным покрытием методом горячего оцинкования. Продукция компании будет использоваться в дорожном и промышленном строительстве, сельском хозяйстве и энергетике. Одним из потребителей продукции завода станет железная дорога. Также металлоконструкции необходимы при строительстве портовой инфраструктуры в Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края.
Напомним, реализация проекта стоимостью 354,9 млн рублей идет по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на площадке «Парус» в ТОСЭР «Комсомольск». На новом предприятии, планируемом к запуску в четвертом квартале 2019 года, будет создано 101 рабочее место.
Параллельно в ТОСЭР «Комсомольск» идет строительство необходимой инфраструктуры. Уже выполнено устройство временной автодороги протяженностью 838 метров. Инфраструктурный объект обеспечивает транспортную доступность участка ООО «Дальстальиндустрия», что позволяет инвестору выполнять строительно-монтажные работы.
Территория опережающего развития «Комсомольск» создана в соответствии с постановлением Правительства от 25 июня 2015 года № 628. Конкурентными преимуществами ТОCЭР «Комсомольск» являются высокий научно-технический потенциал, близость к транспортной инфраструктуре, значительные запасы лесных ресурсов и высококвалифицированные кадры. В настоящее время в ТОСЭР «Комсомольск» реализуется 23 инвестиционных проекта с объемом вложений в размере 38,1 млрд рублей.
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