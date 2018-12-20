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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 17 Января, 16:03 |
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В Хабаровском крае установлен рекорд золотодобычи
Для увеличения добычи драгметалла применяется метод кучного выщелачивания. Такую производственную схему, когда через измельченную руду пропускают химический состав, который вместе с частицами золота стекает вниз, применяют на месторождении «Светлое», которое разрабатывает в Охотском районе группа компаний «Полиметалл». Высокие показатели добычи показали предприятия ООО «Ресурсы Албазино» в районе имени Полины Осипенко, АО «Многовершинное» в Николаевском районе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Добыча серебра, по предварительным прогнозам, будет на уровне 62 тонн.
На треть увеличена добыча олова на месторождениях «Фестивальное» и «Правоурмийское». В течение года было добыто более 1,5 тысяч тонн этого металла.
За 11 месяцев 2018 года горнодобывающая промышленность края перечислила в региональный бюджет около 5,6 млрд рублей налогов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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