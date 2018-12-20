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Международный аэропорт Хабаровск за год обслужил 2 млн 142 тысячи пассажиров
Пассажиропоток международного аэропорта Хабаровск вырос в 2018 году на 4,5% относительно 2017 года и составил с учетом транзита более 2 млн. 142 тыс. пассажиров.
На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) международным аэропортом Хабаровск в 2018 году было обслужено почти 1 млн. 766 тыс. пассажиров. Наиболее востребованы на внутренних направлениях в прошлом году были рейсы в Москву, Владивосток, Южно-Сахалинск, Новосибирск и Красноярск.
Пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) с начала 2018 года вырос на 4% и составил почти 369 тысячи человек. В прошедшем году в международный аэропорт Хабаровск пришли новые перевозчики - южнокорейские авиакомпании Korean Air и T’Way Air, осуществившие в период летней навигации чартерные программы полетов по направлениям из Хабаровска в Муан, Чонджу и Тэгу.
Грузопоток аэропорта Хабаровск составил в 2018 году более 23,6 тыс. тонн груза и почты.
В 2018 году международный аэропорт Хабаровск обеспечил выполнение 21696 взлетно-посадочных операций (ВПО) практически сохранив показатели прошлого года.
Значимым событием 2018 года для аэропорта Хабаровск стало начало строительства нового терминала внутренних воздушных линий. Напомним, что площадь нового терминала составит 26 тыс. кв.м., пропускная способность 3 млн. пасс. в год. Проект реализуется в рамках территории опережающего социально-экономический развития «Хабаровск» (ТОСЭР «Хабаровск»). Объем инвестиционных вложений в проект составит 4,9 млрд. рублей. 3,9 млрд. руб. за счет кредитных средств ведущих российских институтов развития – ВЭБ и АО "Фонд развития Дальнего Востока". Готовность объекта на текущий момент превышает 50%. Ввод терминала в эксплуатацию запланирован на конец 3-го квартала 2019 года.
Также в прошедшем году, согласно установленному графику, продолжались работы по реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Хабаровск в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы РФ (2010-2020 годы)", выполняемые подрядчиком – ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ".
АО "Хабаровский Аэропорт" в 2019 году продолжит работу по повышению уровня комфорта для всех категорий пассажиров, привлечению новых перевозчиков и расширению географии полетов через аэропорт Хабаровск.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Хабаровский аэропорт» – главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – крупный авиаузел Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн. пассажиров.
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