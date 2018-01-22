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Строители автодороги "Обход Хабаровска" попали в налоговый капкан
Утверждение о том, что российский бизнес постоянно лихорадит, получило очередное подтверждение. С 1 января 2018 года в «Налоговый кодекс РФ» вступили в силу изменения, согласно которым подрядчик не имеет права на возмещение НДС при поступлении бюджетных инвестиций. Не подозревавшие об этом строители платной автодороги «Обход Хабаровска», которая строится на условиях государственно-частного партнерства, попали в налоговый капкан.
«Концессионное соглашение по строительству трассы «Обход Хабаровска» заключено ещё в 2016 году на прежних условиях, без учета нынешних изменений. В связи с этим возник риск удорожания проекта, потому что ранее экономика рассчитывалась из расчета стандартного возмещения НДС», - объяснил ситуацию зампред правительства-министра экономического развития Хабаровского края Виктор КАЛАШНИКОВ.
Напомним, что общая стоимость проекта составляет 41,1 миллиарда рублей, 18 миллиардов из которых – средства государственной системы «Платон», 12 миллиардов – бюджета Хабарвоского края, 11,1 миллиарда – концессионера, которым является ООО «Региональная концессионная компания» (РКК), входящая в группу «ВИС». Таким образом, отсутствие возможности возмещения НДС приведет к удорожанию проекта, по оценкам экономистов, минимум на 3 миллиарда рублей. Закрыть такую «дырку» нет возможности ни у федерального, ни у регионального бюджетов, а тем более у концессионера.
В похожей с хабаровской ситуацией оказались и ряд других регионов страны, в том числе Башкирия, Пермский край и Новосибирская область, в которых также реализуются концессионные соглашения в транспортной отрасли.
Досье «Дальневосточного капитала»: «Автомагистраль «Обход Хабаровска» соединит сразу три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток», а также площадки ТОСЭР «Хабаровск» и обеспечит перпективный выход на дорожную сеть Китая. Протяженность дороги составляет почти 27 километров. Ширина проезжей части равняется 15 метрам, она состоит из четырех полос. На трассе будет построено 24 моста и путепровода, а также пять транспортных развязок, на которых установят терминалы для взимания платы. Строительство трассы рассчитано на 3,5 года. В 2017 году правительство страны выделило на первый этап работ около 400 миллионов рублей, в 2018 году – около 5 миллиардов рублей.
В связи с этим губернатор Хабаровского края на инвестиционном форуме в Сочи обратился в Правительство РФ с просьбой разобраться в возникшей ситуации, чтобы вновь введенные ограничения не распространялись на транспортные проекты государственно-частного партнерства, соглашения по которым были подписаны до вступления в силу новых налоговых правил в отношении НДС.
Олег Кульгин. Фото: ГК ВИС.
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