Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 16 Февраля, 19:21 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5300 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Федеральные сети пока проявляют интерес только к Приморскому краю
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2018

Регион сегодня
16.02 |
АЛРОСА анонсировала аукционы
16.02 |
Строители ТЦ "Счастье" в Хабаровске намерены "биться до последнего"
16.02 |
Строители автодороги "Обход Хабаровска" попали в налоговый капкан
16.02 |
ВЭБ совместно с ФРДВ профинансируют строительство нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровск
15.02 |
Новый начальник управления транспорта назначен в администрации Владивостока
статьи раздела
Регион сегодня
22 Января 2018, 09:22
На Чукотке вводится новая система обращения с твердыми коммунальными отходами Первым муниципальным образованием Чукотки, которое запустит новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, станет окружная столица, где в результате конкурсного отбора статус регионального оператора получила ООО "Анадырская транспортная компания".
статьи раздела
Регион сегодня
20 Января 2018, 16:46
В Приморье на 13 гектарах будет построен "Будокан" Уникальный центр расположится на масштабной территории, а такие условия, например, в Японии, - большая редкость
статьи раздела
Регион сегодня
19 Января 2018, 11:48
Дни корейского инвестора пройдут в марте во Владивостоке На полях "дня инвестора" будет проведено первое заседание Российско-Корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций.
статьи раздела
Регион сегодня
18 Января 2018, 12:12
"Плоские тарифы" из Москвы по пяти дальневосточным направлениям будут продлевать Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан "приближают" к столице
статьи раздела
Регион сегодня
17 Января 2018, 17:52
Китайская строительная корпорация "Гуанда" хочет стать инвестором ВКАД Общая протяженность Владивостокской кольцевой автодороги составит 22,6 километра с объемом транспортного потока от 70 до 85 тысяч автомобилей в сутки
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
16 Февраля 2018, 13:00 | Регион сегодня |

Строители автодороги "Обход Хабаровска" попали в налоговый капкан

Губернатор Хабаровского края на инвестиционном форуме в Сочи обратился в Правительство РФ с просьбой разобраться в возникшей ситуации

Утверждение о том, что российский бизнес постоянно лихорадит, получило очередное подтверждение. С 1 января 2018 года в «Налоговый кодекс РФ» вступили в силу изменения, согласно которым подрядчик не имеет права на возмещение НДС при поступлении бюджетных инвестиций. Не подозревавшие об этом строители платной автодороги «Обход Хабаровска», которая строится на условиях государственно-частного партнерства, попали в налоговый капкан.

«Концессионное соглашение по строительству трассы «Обход Хабаровска» заключено ещё в 2016 году на прежних условиях, без учета нынешних изменений. В связи с этим возник риск удорожания проекта, потому что ранее экономика рассчитывалась из расчета стандартного возмещения НДС», - объяснил ситуацию зампред правительства-министра экономического развития Хабаровского края Виктор КАЛАШНИКОВ.

Напомним, что общая стоимость проекта составляет 41,1 миллиарда  рублей, 18 миллиардов из которых – средства государственной системы «Платон», 12 миллиардов – бюджета Хабарвоского края, 11,1 миллиарда – концессионера, которым является ООО «Региональная концессионная компания» (РКК), входящая в группу «ВИС». Таким образом, отсутствие возможности возмещения НДС приведет к удорожанию проекта, по оценкам экономистов, минимум на 3 миллиарда рублей. Закрыть такую «дырку» нет возможности ни у федерального, ни у регионального бюджетов, а тем более у концессионера.

В похожей с хабаровской ситуацией оказались и ряд других регионов страны, в том числе Башкирия, Пермский край и Новосибирская область, в которых также реализуются концессионные соглашения в транспортной отрасли.

Досье «Дальневосточного капитала»: «Автомагистраль «Обход Хабаровска» соединит сразу три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток», а также площадки ТОСЭР «Хабаровск» и обеспечит перпективный выход на дорожную сеть Китая. Протяженность дороги составляет почти 27 километров. Ширина проезжей части равняется 15 метрам, она состоит из четырех полос. На трассе будет построено 24 моста и путепровода, а также пять транспортных развязок, на которых установят терминалы для взимания платы. Строительство трассы рассчитано на 3,5 года. В 2017 году правительство страны выделило на первый этап работ около 400 миллионов рублей, в 2018 году – около 5 миллиардов рублей.                                                     

В связи с этим губернатор Хабаровского края на инвестиционном форуме в Сочи обратился в Правительство РФ с просьбой разобраться в возникшей ситуации, чтобы вновь введенные ограничения не распространялись на транспортные проекты государственно-частного партнерства, соглашения по которым были подписаны до вступления в силу новых налоговых правил в отношении НДС.

Олег Кульгин. Фото: ГК ВИС.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: строительство  Обход Хабаровска  налоги 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
24 Января 2018, 15:29
Korean Air запустила программу привилегий Excellent Boarding Pass во Владивостоке Владивосток стал первым и пока единственным российским городом, который включен в престижную программу.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
24 Января 2018, 12:53
На Дальнем Востоке ряд ТОР оказались не востребованы у бизнеса Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития провести ревизию территорий опережающего развития
статьи раздела
Регион сегодня
23 Января 2018, 20:16
Из Владивостока в Москву можно уехать плацкартом со всеми удобствами Новые плацкартные вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душем и...
статьи раздела
Регион сегодня
23 Января 2018, 15:13
Новый этнокультурный центр открыт на Камчатке на базе питомника ездовых собак "Хальч" Этот питомник обустроен благодаря традиционной камчатской гонке "Берингия"
статьи раздела
Отрасль
20 Декабря 2017, 10:40
Дальневосточным фермерам нужны новые рынки сбыта и международные партнеры Сельское хозяйство попало в число тех отраслей, ситуация в которых меняется буквально на глазах. Отрасль на Дальнем Востоке несомненно находится "на взлете", хоть взлет этот и сопровождают многочисленные проблемы, тянущиеся из прошлых десятилетий.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика