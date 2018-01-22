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Строители ТЦ "Счастье" в Хабаровске намерены "биться до последнего"
Требования иска регионального управления ФСИН и СИЗО №1 к администрации регионального центра и ООО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» по делу А73-17125/2015 удовлетворены полностью. Застройщику предписано за свой счет снести фактически построенный комплекс зданий с коммерческими площадями, офисами и подземной парковкой стоимость 1 миллиард рублей. Суд квалифицировал сооружение как объект незаконного строительства.
Генеральный директор ООО "УИП" Константин ЮРЧЕНКО, комментируя судебное решение, заявил, что у них по закону есть 30 дней для его обжалования после получения мотивировочной части. Ответчик намерен «биться до последнего».
«Корни конфликта имеют 25-летнюю историю: в 1993 году зона безопасности вокруг учреждений ФСИН получила строгие границы, не менее 50 метров от ограды. На этой территории запрещено что-либо строить, а сотрудники ведомства имеют право проводить досмотры сомнительных граждан и автомобилей», - прокомментировала судебное решение сотрудник пресс-службы арбитражного суда Хабаровского края Ирина СНЕГИРЬ.
Тем не менее, это правило, по мнению арбитражного суда, было проигнорировано мэрией. Более того, участок был изъят на основании постановления городских властей, которое по какой-то причине не было опубликовано в печатном СМИ и таким образом не получило статус вступившего в силу документа. Однако администрация краевого центра выставила участок на продажу, и на торгах его в 2012 году купила коммерческая структура.
С тех пор был проделан большой объем работы. Снесены старые бараки и гаражи, находившиеся на этом месте, расселены люди, построен комплекс зданий и частично сделано благустройство прилегающей территории. Общая смета затрат на строительство объекта составила 1 милилард рублей, свыше 600 миллионов из которых были привлечены по договорам долевого строительства от предпринимателей города. Этот торговый центр «Счастье» должен был стать крупнейшим в Хабаровске.
Однако «проснулся» УФСИН, почему-то только в 2016 году, когда были завершены строительно-монтажные работы и на месте бывшего «бичатника» вырос 15-этажный современный торговый центр, и начал судебную атаку на застройщика и мэрию Хабаровска. Двухлетняя тяжба проходила с переменным успехом до 15 февраля 2018 года, когда Арбитражный суд Хабарвоского края полностью занял позицию истца.
«Абсурдность вынесенного решения в очередной раз просто подтверждает, что все разговоры про развитие бизнеса – просто пустой звук. Мы представили в суд огромное количество документов о том, что объект не является опасным, а наши оппоненты просто говорили без всяких аргументов, что объект представляет опасность. В результате, по нашему мнению, вынесено совершенно ничем не мотивированное решение. Будем бороться дальше», - заявил Константин Юрченко.
Олег Кульгин.
Фото ИА «Хабаровский край сегодня».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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- Строители ТЦ "Счастье" в Хабаровске намерены "биться до последнего"
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