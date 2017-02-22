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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровском крае малому бизнесу выписали "дорожную карту"
«Дорожная карта» подготовлена в соответствии с Соглашением о взаимодействии между Правительством Хабаровского края и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства от 29 марта 2016 года и содержит перечень основных совместных мероприятий, которые стороны планируют провести в 2017 году для достижения целей Соглашения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в отделе информационного сопровождения министерства экономического развития Хабаровского края.
Планом мероприятия предусмотрено:
- продолжение работы по подбору приоритетных проектов малого и среднего бизнеса, которые претендуют на получение кредитно-гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП», в том числе в рамках «Программы 6,5»;
- запуск мобильной версии Бизнес-навигатора МСП;
- расширение перечня услуг АО «Корпорация МСП», которые будут предоставляться предпринимателям через филиальную сеть МФЦ в крае;
- проведение тренингов по программам «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Мама – предприниматель»;
- подготовка и проведение Второго Дальневосточного форума предпринимателей в октябре 2017 года.
- В Хабаровском крае малому бизнесу выписали "дорожную карту"
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