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16 Апреля 2012, 17:28 | Регион сегодня

Хабаровск станет самолетной столицей России

В Хабаровском крае откроется производство самых современных самолетов и кораблей. На организационном собрании участников 13 апреля был подписан меморандум о создании на территории края инновационного территориального кластера авиа- и судостроения.

В программу развития кластера внесено 97 инвестиционных проектов, ключевыми из которых можно назвать строительство 2-х технопарков (в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре), индустриального парка, а также создание новых производств, строительство дорог, коммунальной инфраструктуры.

Работа по организации кластера началась еще в октябре 2011 года, к разработке проекта был привлечен, в частности, один из ведущих институтов в стране – Петербургский Фонд Центра стратегических разработок «Северо-Запад». Всего инвестиционные проекты на данный момент внесены на сумму свыше 200 млрд руб.

Большая часть предприятий-участников входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и Объединенную судостроительную корпорацию. Так называемые «якорные» компании кластера находятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Это, в частности, «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина» - авиастроительное предприятие, с более чем 75-летней историей, производитель самолётов марки «Су», ведущее производственное предприятие Авиационной Холдинговой Компании «Сухой».

В настоящее время КнААПО участвует в трех приоритетных программах холдинга: по разработке и производству многофункционального истребителя Су-35, боевого авиационного комплекса пятого поколения и регионального пассажирского самолета Сухой Суперджет 100. Здесь выпускаются одноместные и двухместные модификации самолетов семейства Су-27 — Су-27СМ/СКМ, Су-30МК2, истребители палубного базирования Су-33, Су-33УБ, проводится ремонт и модернизация самолетов, стоящих на вооружении авиации ВВС и ВМС России. КнААПО — сертифицированный поставщик корпорации «Боинг».

«Амурский судостроительный завод» - крупное судостроительное предприятие, основная продукция которого - военные суда (в том числе корветы проекта 20380), суда гражданского назначения и т. п.

А также «Хабаровский судостроительный завод», «Гражданские самолеты Сухого» и другие. В основу кластера входят и расположенные в Хабаровском крае университеты, исследовательские и проектные институты, малые инновационные компании.

Концепция авиационно-судостроительного кластера, предлагаемая Хабаровским краем, основана на мировом опыте - отметил Заместитель губернатора края по модернизации и промышленной политике В.Чудов. – Речь идет о проекте кластера экстерриториального характера, хотя и называемом кластером Хабаровского края». Готовность участвовать в создании кластера уже подтвердили 82 организации из России, Китая, Белоруссии, Сингапура.

Виктор Чудов заявил, что широкий перечень предприятий, научных учреждений, финансовых структур, инновационных малых предприятий, подписавших меморандум и готовых работать в составе кластера, является основой для того, чтобы 20 апреля Хабаровский край мог подать заявку для участия в конкурсе в Минэкономразвития РФ на право получения статуса кластера. Кроме того, список участников кластера открыт и постоянно пополняется.

Итоги федерального конкурса подведут примерно через месяц после сбора заявок. В случае положительного рассмотрения заявки, проект получит финансовую поддержку государства, льготы и преференции, а также поддержку созданных государством институтов развития: Внешэкономбанка, Корпорации «РОСНАНО», Российской венчурной компании, Российского фонда технологического развития. На кластеры будет распространяться льготный режим, применяемый для инновационного центра «Сколково».

Соперниками Хабаровского края в конкурсе будут, по предварительным данным, Саратов, Ульяновск, Самара, на территории которых существуют авиационные предприятия.

В Хабаровском крае существуют крупные промышленные предприятия, нуждающиеся в новейших научных разработках и располагающие возможностями применять их на практике, но нет четкой модели взаимодействия их с наукой, бизнесом и малыми инновационными предприятиями. Связующим звеном, как считают эксперты, может стать кластер, на его базе может сформироваться поле инновационной деятельности.

Председатель ДВО РАН, академик Валентин Сергиенко также отметил, что кластер может стать центром кристаллизации инноваций не только в Хабаровском крае, но и в целом на Дальнем Востоке, так как именно Хабаровск является и научным, и административным, и географическим центром округа, пишет Gudok.ru.

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