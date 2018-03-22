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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровске застройщики украли у дольщиков миллиард рублей
Им инкриминируется ч.4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», максимальная санкция за которую предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
Следователи установили, что в течении пяти лет директор одной из строительных компаний при посредничестве еще двоих фигурантов заключил порядка 840 договоров о долевом участии в строительстве жилых комплексов с бизнес-объектами. Однако условия договорных отношений со стороны организаций застройщиков не выполнены, объекты в эксплуатацию не введены, а их строительство прекращено.
«Согласно условиям договора, дольщики перечислили на расчетный счет фирмы денежные средства, однако их часть была израсходована на цели, не связанные со строительством объектов», - говорится в пресс-релизе краевой полиции.
Как выяснил корреспондент «Дальневосточного капитала», львиную долю претензий правоохранители предъявляют руководству компании «Диалог», возводящей жилые комплексы «Амурские зори». Городская прокуратура Хабаровска выявила, что застройщик вывел со стройки около 700 млн рублей. На эти деньги должны были строиться жилые дома на улицах Кавказской и Салтыкова-Щедрина.
Прокурор Хабаровска Кирилл ОСИПЧУК рассказал, что по одному объекту растрата составляет около 400 млн рублей, по второму – около 300 млн рублей. «В ходе проведенной проверки было установлено, что денежные средства, поступившие от дольщиков, использовались на цели, не связанные со строительством этих домов, что прямо запрещено законодательством о долевом строительстве», - отметил он.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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