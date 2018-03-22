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Хабаровских свиней режут газом
Энергетики за долги прекратили подачу газа и обещают в ближайшее время обесточить предприятие.
Как заявил журналистам заместитель директора свинокомплекса Евгений ЗАМАРЕЕВ, энергетики нанесли животноводам «удар в спину». «Агроэнерго», которое попало в сложную финансовую ситуацию в конце прошлого года, разработало антикризисный план. В соответствии с ним поголовье было снижено с 30 тысяч свиней до 13 тысяч, на предприятие стали поступать корма, наладилась реализация продукции.
«В ближайшие день-два подпишем два оптовых договора на поставку мяса общим объемом 30 тонн и начнем их отгрузку. После оплаты полностью закроем долг предприятия по зарплате за январь и пойдем дальше, шаг за шагом поправляя положение. Однако, если отключат свет, вся работа насмарку», - комментирует ситуацию замдиректора свинокомплекса.
Действия энергетиков, действительно, выглядят странными. 30 марта ситуацию с АО «СП «Агроэнерго» обсудили на рабочем совещании у губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, в котором приняли участие руководство ООО «Велес», являющееся новым владельцем комплекса, представители основных кредиторов животноводческого предприятия, включая АО «Русгидро», и правоохранительных органов в лице главы регионального СК РФ. По итогам совещания была разработана «дорожная карта» по выводу предприятия из кризиса.
- Ведутся переговоры с банками, планируем взять инвестиционный кредит в размере 1,5 млрд рублей на 10 лет, чтобы полностью рассчитаться с долгами за электричество, газ, воду и по налогам, - рассказал один из учредителей ООО «Велес» Сергей Голев. - Если нам удастся, приобретём племенных свиней и выйдем на число голов в 15 тысяч к концу 2018 года. Точка безубыточности — 20 тысяч голов, её планируем достичь через 18 месяцев. Корма есть, договорились о поставках в рассрочку ветеринарных препаратов, есть три плана действий — оптимистичный, средний и худший, пока работаем по среднему.
Минсельхоз Хабаровского края предлагает включить «Агроэнерго» в ТОР «Ракитное» с тем, чтобы на него распространился режим налоговых преференций, а также в число реализуемых на Дальнем Востоке приоритетных проектов, что позволяет рассчитывать на серьезную поддержку из федерального бюджета, после того, как предприятие погасит долги.
«Все ваши большие кредиторы и мы за то, чтобы предприятие развивалось, у людей была работа, зарплата, и платились налоги. Мы готовы вас поддерживать, включиться в работу с банками, договариваться с энергетиками. Если есть перспектива — давайте работать и решать. Если у вас нечем рассчитаться и выполнить договорённости о реструктуризации долгов — приходите за день до даты и подписывайте дополнительные соглашения», - заявил Вячеслав ШПОРТ.
Напомним, ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РусГидро») в рамках программы по оптимизации активов продало дочернее АО «Сельскохозяйственный комплекс «Агроэнерго»(Хабаровский край). Победителем аукциона по продаже 3,319 млн акций комплекса стал единственный участник - ООО «Велес» (Амурская область). Сделка состоялась по начальной цене - 97,5 млн рублей. СК «Агроэнерго» - сельскохозяйственное предприятие в Хабаровском крае, занимающееся производством, переработкой и реализацией свинины. Компания зарегистрирована в 2002 году. ООО «Велес» - микропредприятие, специализирующееся на оптовой торговле зерном. Компания зарегистрирована в Благовещенске в 2013 году, принадлежит физлицам.
После этого новые собственники выяснили, что купили «кота в мешке». Сумма долгов по электроэнергии, газу, водоснабжению, просроченным кредитам, зарплате, различным штрафам сразу была «круглой», а к марта 2018 года превысила 800 миллионов рублей.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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