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Семейному бизнесу Фургала помогут погасить кредиты

Хабаровский губернатор умеет "заводить" меры господдержки на семейный бизнес

В ближайшее время аффилированная с ним компания «Торэкс» может получить субсидированные проценты по кредитам в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Наверно, есть в чем упрекать Сергея Фургала на губернаторском поприще, но в деле построения семейного бизнеса действует он, судя по всему, безупречно. Можно и по-другому сказать: когда нужно четко выстроить семейный бизнес, не всегда доходят руки до государственных дел. Впрочем, кому как нравится, но давайте вернемся к делу.

В бизнесе Сергей Фургал далеко не новичок. До прихода во власть Сергей Фургал сколотил своё состояние именно на металле и знал как устроены дела в отрасли. В декларации от 2006 года, по информации газеты «Известия»  (за год до этого Фургал стал депутатом от ЛДПР в региональном парламенте) указано, что он владелец 43,75% компании «Алькума», 50% компании «Дальпромснаб», 50% «Опт-регион», 16,5% «Модерн-Сити» и 50% «МИФ-ДВ». Последнее предприятие он делил со своим другом-однопартийцем Николаем Мистрюковым (отсюда и название «МИФ» — Мистрюков и Фургал), совладельцем «Торэкса» («Амурметалл»).

«Перечисленные в той старой декларации фирмы (за исключением «Аль-кумы») занимались заготовками лома чермета. Сбывалось сырье за границу, преимущественно в Китай. Позднее, когда в 2007 году Фургал был избран депутатом Госдумы, из его деклараций исчезнут сведения о наличии акций, ценных бумаг в каких бы то ни было компаниях», -  пишет издание. Однако, по информации газеты, «госслужба не стала поводом для разрыва народного избранника с коммерческой деятельно-стью».

Сейчас главным семейным активом Фургалов является компания «То-рекс», пакет акций в нем оформлен на жену губернатора Ларису Староду-бову. «Торэкс» владеет заводом «Амурсталь» и сетью по закупке вторчермета.  Компания выкупила в 2017 году имущественный комплекс металлургического предприятия «Амурметалл» за 2,4 млрд рублей. Сделка была оформлена таким образом, что покупателю достался сам завод, а долги были списаны за счет, скажем так, государственных игро-ков. Речь шла о сумме 25 – 30  млрд рублей.

19 мая 2018 года Правительство РФ выпустило еще один протекционист-стский документ – постановление № 584 «Об определении ДФО пунктов пропуска через государственную границу РФ для убытия из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельной категории товаров», ограничивающее экспорт черных металлов в интересах завода «Амурсталь». Срок действия этого постановления уже истек, но свою выгоду Фургалы извлечь успели.

В 2017 году прибыль «Торэкса», по официальным данным, составила 3,1 млрд рублей. В 2018 году доходы еще выросли, «Амурсталь» выплавил 650 тысяч тонн металла. В 2019 году стоит задача выйти на 1 млн тонн и соответственно нарастить прибыль.

Продукция завода поставляется на внутренний рынок и на экспорт. Но-менклатура изделий для российских партнеров составляет порядка 100 позиций. На экспорт, большей частью в Китай и Республику Корея, поставляется в основном стальная заготовка. Иностранные делегации – частые гости на «Амурстали», и дальнейшее увеличение производства напрямую связано с увеличением экспортных поставок, а значит и валютной выручки.

После истечения срока действия правительственного постановления № 584 ситуация с обеспечением «Амурстали» металлоломом стала более напряженной. «Торэкс», пользуясь возможностями административной «крыши», практически полностью подмял под себя этот рынок в Хабаровском крае, заготовительная служба компании работает со всеми сборщиками лома Дальнего Востока и Сибири.

Да и сам Сергей Фургал во время командировок по региону, говорят, не стесняется использовать губернаторский ресурс для решения вопросов «Амурстали». Телеграмм-каналы как-то даже писали, что на Амурском судостроительном заводе он интересовался возможностью переплавки «залежавшихся» там корпусов атомных субмарин. Впрочем, чего не скажут завистники, не умеющие совмещать общего с частным.

Вот и очередное подспорье подоспело. «Амурсталь» может получить но-вый вид финансовой поддержки как предприятие, поставляющее продук-цию на зарубежные рынки. Государство субсидирует производителям процентную ставку по экспортным кредитам. Финансирование будет предоставляться в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который реализуется в ряде пилотных регионов страны, в том числе в Хабаровском крае. Размер субсидии составит 4,5% годовых. Об этом на заседании экспортного совета при губернаторе края сообщил министр инвестиционного развития и предпринимательства края Юрий ЧАЙКА.

- Перед нами стоит задача до 2024 года в два раза увеличить конкуренто-способный экспорт. И данный вид поддержки существенно удешевит стоимость денег для краевых производителей на 4,5% - это утвержденный размер субсидии процентной ставки, при этом выбор банка остается за предприятием. На сегодняшний день 18 компаний уже готовы подклю-читься к программе. Мы надеемся этот список расширить. Кто войдет в региональный реестр, станет понятно после проверки всей необходимой документации, - подчеркнул Юрий Чайка.

Отбор предприятий для включения в перечень производителей регионального значения продлится с 1 апреля до 15 мая. Окончательный общенациональный список будет сформирован Минпромторгом России к 4 июля. В августе федеральное правительство рассчитывает заключить первые соглашения.

Первой, судя по всему, или в числе первых в этот список в Хабаровском крае попадет компания «Торэкс». На недавнем совещании по вопросам государственной поддержки производителей жкспортной продукции ми-нистр промышленности региона Константин Пепеляев и руководитель «Российского экспортного центра» в Хабаровске Владимир Крет уже вы-ступили за предоставление  госсубсидирования по этой нацпрограмме АО «Торэкс». С учетом  текущей кредитной задолженности компании на 300 млн рублей это приведет к выделению денежных средств в размере более 12 млн рублей аффелированному с Фургалом предприятию.

Как пишет в этой связи Компромат https://compromat.ws/kak-furgala-pustili-v-dalnevostochnyj-ogorod/, «семья Фургала – это впечатляющее подтвер-ждение латинской фразы Manus manum lavat, или «рука руку моет». Рука политика моет руку бизнесмена, и «обе белы бывают».

Фото Dvhab.Ru.

Павел ЛЕБЕДЕВ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: кредиты  Хабаровский край  Фургал  бизнес 


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