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16 Мая 2017, 13:34 | Регион сегодня |

В Днях PR в Хабаровске примет участие президент РАСО

23–25 мая в рамках Медиафорума "Хабаровский край: территория диалога" состоятся "Дни PR в Хабаровске" на тему "Брендинг территории: от локальных брендов до коммуникационной стратегии развития Дальнего Востока". Профессиональный форум в области общественных связей приобрел статус международного – в проекте примут участие представители Китайской международной ассоциации по связям с общественностью (CIPRA).

Организаторы «Дней PR в Хабаровске» – Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Тихоокеанский государственный университет и Дальневосточная школа PR – поднимут тему формирования бренда территории. Будет сделан значительный акцент на информационном и PR-сопровождении развития территории Хабаровского края и Дальнего Востока, а также на возможностях консолидации коммуникационных усилий лидеров отрасли PR и медиа-индустрии, представителей бизнеса, органов исполнительной и законодательной власти, некоммерческого сектора в формировании и укреплении бренда территории.

В Днях PR в Хабаровске примет участие президент РАСО, директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Retail Group Станислав Наумов. Комментируя актуальность темы форума, Станислав Александрович отметил:

Тема «Дней PR в Хабаровске» – брендинг территории – обладает особой значимостью. Для многих, в том числе и для жителей нашей страны, Дальний Восток и его столица до сих пор являются чем-то экзотическим и малознакомым. Мы постараемся разобраться в причинах такого восприятия и выработать практические рекомендации для региона, обладающего огромным туристическим и промышленным потенциалом. Участие наших китайских коллег в этом мероприятии – тому подтверждение.

Президент РАСО расскажет о специфике регионального восприятия и применения федеральных профстандартов и станет модератором круглого стола «Этика отношений розничных сетей и поставщиков: кодекс добросовестных практик, диалог и компромиссы».

К участию также приглашен федеральный эксперт, специалист в области регионального брендинга, директор по продвижению территорий и стратегическим коммуникациям коммуникационного агентства АГТ Владислав Шулаев. Он представит результаты исследования присутствия Хабаровского края в международном и всероссийском медийном пространствах, выступит с темой «Система построения территориального бренда через вклад локальных брендов», станет модератором креативно-проектной сессии.

Каждый день форума раскроет одно из направлений формирования бренда региона.

23 мая в Дальневосточном художественном музее состоится презентация проектов в рамках темы «Культурное наследие. Взгляд в будущее». Участники обсуждения – авторы региональных проектов в сфере кино, культуры, искусства, образования, среди которых будут те, кто получил оценку экспертов федерального конкурса в сфере PR «Серебряный Лучник». Выступающие раскроют опыт региональной самопрезентации в контексте культурного брендинга территории. Специальные гости первого дня: вице-президент Фонда Русской Народной и Православной Культуры, Традиций и Ремесел Яна Рытникова (г. Москва) и директор Амурской областной филармонии, исполнительный директор фестиваля кино и театра «Амурская осень» Ольга Смирнова (г. Благовещенск).

Тема второго дня (24 мая) – «Консолидация бизнеса, власти и гражданского общества» – будет раскрыта в нескольких смысловых блоках. Место проведения: Интеллектуальный центр ТОГУ.

Первый блок – особенности построения коммуникаций брендов Дальнего Востока при выходе на международный рынок. Эксперты Китайской международной ассоциации по связям с общественностью (CIPRA) выступят с докладом «Россия и Китай: к вопросу эффективной коммуникации. Опыт ошибок, открытий и партнерства». Заместитель главного редактора газеты «Экономическое обозрение» Мэн Лэй (г. Пекин) раскроет тему «Россия на страницах экономического издания КНР: есть ли шанс быть опубликованным в бизнес-новостях газеты». Будет представлен кейсы дальневосточных компаний.

 Второй блок – презентация опыта и PR-потенциала государственных проектов, гражданских инициатив и сектора НКО, федеральных и региональных компаний в вопросах формирования и продвижения бренда территории. В рамках Дней PR в Хабаровске состоится одна из площадок муниципального этапа Гражданского форума Хабаровского края, где будут выработаны предложения по PR-сопровождению деятельности нескольких некоммерческих организаций.

Завершение форума состоится 25 мая в рамках Медиафорума «Хабаровский край – территория диалога» на секции «Взаимодействие PR и СМИ в реализации стратегии региона», где будут раскрыты вопросы новых форм взаимодействия между PR и медиа-сообществами.

Регистрация на Дни PR в Хабаровске открыта до 20 мая.

«Дни PR в Хабаровске» проводятся при поддержке Главного управления информационной политики Губернатора и Правительства Хабаровского края, Управления общественных связей главного управления внутренней политики Губернатора и Правительства края, Министерства культуры Правительства Хабаровского края, Комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края.

Досье "Золотого Рога": «Дни PR» является главным отраслевым форумом России, старейшим и наиболее представительным общероссийским событием в сфере общественных связей и коммуникаций. Событие призвано объединять лидеров отрасли PR и рекламы, представителей бизнеса, власти, СМИ, гражданского общества с целью обмена передовым опытом, новейшими технологиями, видением развития индустрии. Проект ежегодно проводится в разных городах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и т.д. Ранее на Дальнем Востоке проект был представлен только в республике Саха Якутия. В мае 2017 года «Дни PR» впервые пройдут в столице Дальнего Востока – Хабаровске.

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Теги: cipra  бренд  РАСО  территория 


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