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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 16 Мая, 23:58 |
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В Хабаровском крае "Агроэнерго" задолжало более 350 работникам свыше 24 млн рублей
В настоящее время по делу о невыплате зарплаты в «Агроэнерго» к уголовной ответственности привлекаются собственники предприятия, действиям (бездействию) которых в ходе следком собирается дать уголовно-правовую оценку.
В Хабаровском крае продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Установлено, что руководство АО «СК «Агроэнерго», в нарушение действующего законодательства в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, а также по настоящее время из иной личной заинтересованности полностью не выплачивало заработную плату и иные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, более 350 работникам предприятия на общую сумму свыше 24 миллионов рублей.
Невыплата заработной платы в АО «СК «Агроэнерго» стала темой заседания межведомственной групп которое прошло в среду в актовом зале Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю. С трибуны были заслушены учредители АО «СК «Агроэнерго», министр сельского сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края. Собравшиеся обсудили не только проблемы с задолженностью по заработной плате на предприятии, но и перспективы ее погашения.
Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в пресс-службе ведомства, в настоящее время по делу к уголовной ответственности привлекаются собственники предприятия, действиям (бездействию) которых в ходе дальнейшего расследования будет дана надлежащая уголовно-правовая оценка. В ходе следствия проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на объективное установление всех обстоятельств невыплаты заработной платы, причин и условий, способствовавших совершению преступления.
В частности, по обстоятельствам дела допрошены собственники предприятия, в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты электронно-цифровые носители информации, а также кадровая, бухгалтерская и иная документация; назначены компьютерно-технические судебные экспертизы; устанавливаются сведения о денежных средствах и имуществе предприятия, их движении за интересующий следствие период времени; проводятся иные следственные и процессуальные действия.
АО « СК Агроэнерго» так и не погасило многомиллионную задолженность перед ПАО «ДЭК», сообщили «Дальневосточному капиталу» в энергокомпании. Уровень задолженности «Агроэнерго» перед Дальневосточной энергетической компанией продолжает оставаться критическим – 112 млн рублей. В счет выплаты долга сельскохозяйственное предприятие оплатило лишь 30 тыс. рублей после того, как энергокомпания направила уведомление на ограничение электроснабжения. С 23 апреля ограничительные санкции уже введены на ряд второстепенных объектов непроизводственного характера. С 11 мая прекращены поставки электроэнергии еще на один объект «Агроэнерго», отключение которого не связано с возникновением экологических рисков.
В правительстве Хабаровского края "Дальневосточному капиталу" сообщили, что держат ситуацию под контролем. Между тем, в самом коллективе стихийные собрания проиходят почти ежедневно. Люди требуют выплаты зарплаты, а поголовье свиней тем временем стремительно сокращается с каждым днем.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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