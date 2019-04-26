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Четверг| 16 Мая, 22:35 |
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На месторождении "Полянка" в Николаевском районе выплавили первый слиток золота
Предприятие завершило пуско-наладочные работы и теперь полностью готово к производству драгметалла. В эксплуатацию введены все объекты первой очереди, получены необходимые для осуществления деятельности лицензии, сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
"В режиме пуско-наладки мы запустили дробильно-сортировочный комплекс, золотоизвлекательную фабрику. Уже отлили первые слитки золота 860 пробы. Их общий вес около 39 килограммов", - пояснил руководитель проекта ООО "НГК Ресурс" Валерий Гуминский.
Строительство необходимой для добычи инфраструктуры на месторождении "Полянка" началось весной 2018 года. К августу были готовы карьер для добычи руды, рабочие площадки, склады, дороги, установлены подстанция, генератор, смонтированы водозабор и ЛЭП. Инвестор также построил временный причал для принятия грузов на протоке Амура – Ялинской. Действует лаборатория, которая позволяет оперативно оценивать содержание золота в рудах. Также компания обустроила базовый лагерь для рабочих. Сегодня там есть общежитие и столовая, подведены отопление и вода, решены все социальные вопросы
- Добывать руду на "Полянке" планируют открытым способом, а извлекать драгметаллы из нее будут с помощью технологии кучного выщелачивания. Такой метод в крае пока применяется только на предприятиях холдинга "Полиметалл". "НГК Ресурс" станет второй компанией, освоившей в регионе подобное производство. Задача властей – проконтролировать неукоснительное соблюдение требований природоохранного законодательства, - сообщил и.о. министра природных ресурсов края Вячеслав Катрушев.
Месторождение "Полянка" может стать одним из крупнейших в Хабаровском крае. Пока проектная мощность составляет 1,5 тонны золота в год. Но защищенные запасы золота только по одной южной зоне составляют 15,2 тонны, и в целом будут больше. Сейчас ведется доразведка месторождения.
Компания "НГК Ресурс" реализует проект как резидент ТОР "Николаевск". По первому этапу вложения превысили 2,6 млрд рублей. На золотодобывающем комплексе трудоустроено 500 человек.
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