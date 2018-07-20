Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 17 Августа, 01:40 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 0 р.
1 EUR 0 р.
100 JPY 0 р.
10 CNY 0 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
16.08 |
Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
16.08 |
Шпорт рассказал о том, каким ему видится образ будущего Хабаровского края
16.08 |
На Колыме спасли туристов из Санкт-Петербурга
16.08 |
Резидент ТОР "Камчатка" начал строить котельную для своего рыбзавода
15.08 |
Новое село в Хабаровском крае обретает реальные черты
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
16 Августа 2018, 15:11 | Регион сегодня

Шпорт рассказал о том, каким ему видится образ будущего Хабаровского края

Губернатор подвел итоги исполнения "майских" указов Президента России и обозначил перспективные направления развития Хабаровского края в соответствии с новым Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ в четверг выступил перед земляками в формате прямого обращения. Как сообщает корреспондент «Дальневосточного капитала», глава региона представил общественности доклад «Хабаровский край – образ будущего». 

В мероприятии участвовали представители общественных советов, некоммерческих организаций, общественных объединений, бизнеса, науки, средств массовой информации, представители ветеранских и молодежных организаций.

Губернатор подвел итоги исполнения «майских» указов Президента России и обозначил перспективные направления развития Хабаровского края в соответствии с новым Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года. Также он поделился своим видением роли губернатора в жизни края.

По словам В. Шпорта, он хочет добиться роста экономики края для того, чтобы была возможность решить главные социальные задачи. "Рост экономики - не самоцель, а средство достижение главной цели", - подчеркнул он.

Шпорт не стал избегать острых углов и в самом начале речи упомянул о большом госдолге края, который вырос за последнее время. Губернатор назвал заемные средства вложением в экономическую инфраструктуру края. Сегодня, отметил он, мы вкладываем деньги в новые инструменты развития: ТОРы, свободный порт, инвестпроекты, завтра будем получать от них весомую отдачу и покроем долги.

Шпорт считает Хабаровский край одним из самых интеллектуально развитых не только в ДФО, но и во всей России. Здесь создается стройная система инженерного образования, начиная со школы, продолжаясь в техникуме и вузе и заканчиваясь работой на  высоко интеллекутальных производствах региона.

В данном смысле губернатор имел в виду крупнейшие заводы края: авиа и судостроительные, металлургический, которые внедряют цифровые технологии производства и выпускают современную продукцию, способную успешно конкурировать с аналогичными образцами мировой техники.

В комментарии к выступлению губернатор ректор ТОГУ Сергей Иванченко отметил, что усилия краевых властей и всего хабаровского сообщества привели к тому, что край вышел на новую ступень социально-экономического развития, стал узнавемым и востребованным в стране. По словам ректора, об этом свидетелствуют итоги абитуриентской кампании нынешнего года. На поступление в ТОГУ нынче подали документы представители 42 регионов страны. 

Депутату Госдумы Юрию Березуцкому в выступлении губернатора понравилось то, что он не стал избегать такой острой темы, как пенсионная реформа. Шпорт признал ее необходимость, но призвал к тщательному осмыслению всех шагов и рассказал о том, что край внес в Госдуму и правительство свои предложению по ее осуществлению. "Скоро в Госдуме состоится расширенное обсуждение пенсионной реформы, и мы эти предложения обсудим", - рассказал Ю. Березуцкий.

Шпорт, заканчивая свое выступление, отметил, что он воспитал двух детей и сейчас воспитывает троих внуков. Поэтому он хочет, чтобы усилия, направляемые им лично, правительством региона и его жителями прривели к тому, чтобы жить в крае стало комфортно, богато и престижно. Чтобы молодежь была востребована, пенсионеры обихожены,  у всех была возможность получить хорошее образование и качественное медицинское обслуживание, жилье и другие социальные гарантии. 

«Семейные ценности, здоровье и счастье людей – это главная забота всех ветвей власти в Хабарвоском крае и в первую очердеь моя, как губернатора», - резюмировал Вячеслав Шпорт.

 

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Хабаровск  Шпорт Вячеслав 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • maksimshirokov19:55, 16.08.2018

    1. Гарантированный заработок от 6 000 руб. до 90 000 руб. 2. Получение заработанных средств в течении 24 часов!3. Полный инструктаж "От А до Я"4. Человеческое отношение и ни грамма фальши! http://redirected. me/tds/at6c
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика