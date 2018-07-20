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Шпорт рассказал о том, каким ему видится образ будущего Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ в четверг выступил перед земляками в формате прямого обращения. Как сообщает корреспондент «Дальневосточного капитала», глава региона представил общественности доклад «Хабаровский край – образ будущего».
В мероприятии участвовали представители общественных советов, некоммерческих организаций, общественных объединений, бизнеса, науки, средств массовой информации, представители ветеранских и молодежных организаций.
Губернатор подвел итоги исполнения «майских» указов Президента России и обозначил перспективные направления развития Хабаровского края в соответствии с новым Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года. Также он поделился своим видением роли губернатора в жизни края.
По словам В. Шпорта, он хочет добиться роста экономики края для того, чтобы была возможность решить главные социальные задачи. "Рост экономики - не самоцель, а средство достижение главной цели", - подчеркнул он.
Шпорт не стал избегать острых углов и в самом начале речи упомянул о большом госдолге края, который вырос за последнее время. Губернатор назвал заемные средства вложением в экономическую инфраструктуру края. Сегодня, отметил он, мы вкладываем деньги в новые инструменты развития: ТОРы, свободный порт, инвестпроекты, завтра будем получать от них весомую отдачу и покроем долги.
Шпорт считает Хабаровский край одним из самых интеллектуально развитых не только в ДФО, но и во всей России. Здесь создается стройная система инженерного образования, начиная со школы, продолжаясь в техникуме и вузе и заканчиваясь работой на высоко интеллекутальных производствах региона.
В данном смысле губернатор имел в виду крупнейшие заводы края: авиа и судостроительные, металлургический, которые внедряют цифровые технологии производства и выпускают современную продукцию, способную успешно конкурировать с аналогичными образцами мировой техники.
В комментарии к выступлению губернатор ректор ТОГУ Сергей Иванченко отметил, что усилия краевых властей и всего хабаровского сообщества привели к тому, что край вышел на новую ступень социально-экономического развития, стал узнавемым и востребованным в стране. По словам ректора, об этом свидетелствуют итоги абитуриентской кампании нынешнего года. На поступление в ТОГУ нынче подали документы представители 42 регионов страны.
Депутату Госдумы Юрию Березуцкому в выступлении губернатора понравилось то, что он не стал избегать такой острой темы, как пенсионная реформа. Шпорт признал ее необходимость, но призвал к тщательному осмыслению всех шагов и рассказал о том, что край внес в Госдуму и правительство свои предложению по ее осуществлению. "Скоро в Госдуме состоится расширенное обсуждение пенсионной реформы, и мы эти предложения обсудим", - рассказал Ю. Березуцкий.
Шпорт, заканчивая свое выступление, отметил, что он воспитал двух детей и сейчас воспитывает троих внуков. Поэтому он хочет, чтобы усилия, направляемые им лично, правительством региона и его жителями прривели к тому, чтобы жить в крае стало комфортно, богато и престижно. Чтобы молодежь была востребована, пенсионеры обихожены, у всех была возможность получить хорошее образование и качественное медицинское обслуживание, жилье и другие социальные гарантии.
«Семейные ценности, здоровье и счастье людей – это главная забота всех ветвей власти в Хабарвоском крае и в первую очердеь моя, как губернатора», - резюмировал Вячеслав Шпорт.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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