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Четверг| 16 Ноября, 14:42 |
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Хабаровский край предлагает создать новую ТОР
В правительстве региона уже началась работа по подготовке соответствующей заявки. Также уже определен якорный резидент – им станет одна из лесоперерабатывающих компаний, обозначен объем инвестиций.
"Идеология заложена такая: приходит один-два якорных резидента, затем приходят представители малого и среднего бизнеса. Мы рассчитываем, что в новую ТОР придут другие инвесторы, которые увидят, что мы под этих резидентов создаем там хорошую комфортную инфраструктуру. И берем на себя соответствующие затраты", - рассказал Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.
По словам главы региона, помимо преференций режима ТОР, инвесторы смогут также рассчитывать на другие инструменты поддержки. Например, от Фонда развития моногородов. Районным центром Верхнебуреинского района, где планируется создать новую ТОР, является поселок Чегдомын, который относится к числу монопоселений.
«Мы рассчитываем, что в следующем году мы получим положительное решение», - сказал Вячеслав Шпорт.
Напомним, в Хабаровском крае создано три территории опережающего развития - "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск". В них подали заявки 90 инвесторов с объемом вложений 130 миллиардов рублей.
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