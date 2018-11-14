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"Самарга-холдинг" больше не резидент
Арбитражный суд Приморского края принял решение о расторжении соглашения, а также о взыскании 599 500 рублей штрафа и 20 900 рублей расходов по уплате госпошлины, сообщает EastRussia.
Резидент собирался построить в Приморье крупный логистический комплекс и вложить в него 5,99 млрд рублей, однако не выполнил обязательства по соглашению. Именно по этой причине Корпорация развития Дальнего Востока подала на компанию в суд. «Цена выхода» из ТОР для «Самарги-холдинг» оказалась равна одной десятитысячной, или 0,01% от сумм заявленных инвестиций.
Инвестиционный проект являлся частью масштабной инициативы по строительству международного транспортного коридора «Самарга». Объем требуемых средств оценивался в 420 млрд рублей, из них 200 млрд - на строительство порта, 210 млрд - на строительство железной дороги и 6 - на «сухой порт», который и стал предметом соглашения с КРДВ.
Взаимоотношения между КРДВ как управляющей компанией ТОР и компаниями-резидентами переходят в судебную плоскость не впервые: как уже сообщало EastRussia, первый иск к резиденту ООО «Эпсилон-2», задолжавшему за аренду земельного участка в Комсомольске-на-Амуре, корпорация подала еще прошлой осенью. В декабре 2016 года инвестор получил в субаренду 593,9 тыс. кв. м земли на площадке «Парус», где должен был строить завод по механообработке деталей для местного авиазавода, но проект фактически так и не стартовал, а арендная плата - не вносилась. В итоге КРДВ потребовала долг по аренде и пеню - в общей сложности больше 515 тыс. рублей, и в ноябре 2017 года выиграла.
Тогда же власти заговорили о необходимости инициации досрочного расторжения соглашений с резидентами ТОР, не выполняющими свои обязательства. Первым резидентом, с которым расторгли соглашение, стала «Дальневосточная сельскохозяйственная компания» (ДСК) - один из инициаторов строительства мощностей по производству молока и свинины в ТОР «Михайловский» в Приморье. Следующим на очереди было ООО «Самарга-холдинг».
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