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Дальневосточное прибавление

Село Дальневосточное на территории муниципального района имени Лазо Хабаровского края, созданное на "дальневосточных гектарах", официально получило свое название.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, сообщает Минвостокразвития.

Наименование «Дальневосточное» присвоено в соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения Законодательной Думы Хабаровского края.

Новый населенный пункт «на гектарах» образован на территории Кругликовского сельского поселения. Его границы расширили прошлой осенью, включив земельные участки общей площадью 720 гектаров. В рамках программы «Дальневосточный гектар» было сформировано 435 участков, площадью 232 га. Название при помощи анкетного опроса жители выбрали сами. Для придания официального статуса селу в феврале был принят краевой закон, позволяющий создать инфраструктуру - построить дороги, протянуть линии ЛЭП - для новых поселений.

Создание еще двух населенных пунктов возможно в Сахалинской области в окрестностях с. Южный Сокол Долинского городского округа и вблизи р.Подорожка Корсаковского городского округа. На каждой из этих территорий договоры безвозмездного пользования заключены с 279 гражданами на предоставление 304 га.

В Магаданской области возрождается село Кулу, это стало возможным благодаря программе «Дальневосточный гектар». Две семьи взяли там шесть гектаров, затем еще шестьдесят гектаров получили в аренду и, объединившись, открыли крестьянско-фермерское хозяйство.

Кроме того, границы порядка 30 существующих поселений будут расширены за счет «дальневосточных гектаров». Государство оказывает инфраструктурную поддержку новым и расширению уже существующих населенных пунктов на «дальневосточных гектарах».

Сейчас на Дальнем Востоке насчитывается более 80 агломераций в рамках программы «Дальневосточный гектар», выдано в пользование более 45,8 тыс. земельных участков.
 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Село Дальневосточное  Дальневосточное 


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