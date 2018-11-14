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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточное прибавление
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, сообщает Минвостокразвития.
Наименование «Дальневосточное» присвоено в соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения Законодательной Думы Хабаровского края.
Новый населенный пункт «на гектарах» образован на территории Кругликовского сельского поселения. Его границы расширили прошлой осенью, включив земельные участки общей площадью 720 гектаров. В рамках программы «Дальневосточный гектар» было сформировано 435 участков, площадью 232 га. Название при помощи анкетного опроса жители выбрали сами. Для придания официального статуса селу в феврале был принят краевой закон, позволяющий создать инфраструктуру - построить дороги, протянуть линии ЛЭП - для новых поселений.
Создание еще двух населенных пунктов возможно в Сахалинской области в окрестностях с. Южный Сокол Долинского городского округа и вблизи р.Подорожка Корсаковского городского округа. На каждой из этих территорий договоры безвозмездного пользования заключены с 279 гражданами на предоставление 304 га.
В Магаданской области возрождается село Кулу, это стало возможным благодаря программе «Дальневосточный гектар». Две семьи взяли там шесть гектаров, затем еще шестьдесят гектаров получили в аренду и, объединившись, открыли крестьянско-фермерское хозяйство.
Кроме того, границы порядка 30 существующих поселений будут расширены за счет «дальневосточных гектаров». Государство оказывает инфраструктурную поддержку новым и расширению уже существующих населенных пунктов на «дальневосточных гектарах».
Сейчас на Дальнем Востоке насчитывается более 80 агломераций в рамках программы «Дальневосточный гектар», выдано в пользование более 45,8 тыс. земельных участков.
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