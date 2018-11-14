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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Компания из Хабаровского края получила заем ФРП под один процент
Фонд развития промышленности одобрил ООО «Восточной торговой компании» из Хабаровского края заем под 1% годовых.
В российской практике впервые применяется такая ставка вместо стандартных пяти процентов. ФРП таким образом «поощряет экспортеров и способствует масштабной переориентации базовых отраслей в сторону высоких переделов», - приводит пресс-служба Фонда комментарий министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.
Средства будут направлены на организацию деревоперерабатывающего производства в Хабаровском крае.
«С помощью займа ФРП в Хабаровском крае будет запущен новый деревообрабатывающий комплекс по производству фанеры, топливных гранул и древесного угля. Предприятие намерено ежегодно выпускать по 15 тысяч м3 фанеры и 15 тысяч тонн топливных гранул. Более 50% этой продукции планируется экспортировать на зарубежные рынки – в Китай и Южную Корею. Древесный уголь предприятие будет выпускать в объеме 4,8 тысячи тонн в год и поставлять на внутренний рынок», - прокомментировал «Дальневосточному капиталу» новость депутат, член постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Законодательной Думы Хабаровского края Сергей СОКУРЕНКО.
Общая стоимость проекта составляет 227,3 млн рублей, из которых 63 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а еще 27 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Хабаровского края. Фонд развития промышленности Хабаровского края, напомним, был создан в декабре 2017 года и менее, чем за год подтвердил свою состоятельность и как кредитный институт, и как инструмент практической поддержки предпринимательских инициатив и проектов.
«Создание Фонда развития промышленности края - первого фонда на Дальнем Востоке - было поддержано депутатским корпусом края, среди которых достаточно много уважаемых руководителей отрасли. Инвестпроекты региона получают льготные меры поддержки в соотношении 70 на 30 из федерального и краевого фондов развития промышленности соответственно, причем на совершенно уникальных условиях: под 1 процент годовых», - отметил С. Сокуренко.
В листе ожидания, по его словам, есть еще проекты для реализации и требующие поддержки. Краевая дума намерена сделать это, увеличив бюджет краевого фонда на 2019-21 годы.
Олег КУЛЬГИН.
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