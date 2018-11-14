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16 Ноября 2018, 12:50 | Регион сегодня

В Хабаровском крае будут повышать доступность финансовых услуг

Банк России и Правительство Хабаровского края подписали соглашение о повышении доступности финансовых услуг для жителей региона

Напомним, стратегия повышения финансовой доступности была утверждена Банком России в марте 2018 года, а пилотным регионом для её реализации был выбран Дальний Восток. В рамках данного проекта Дальневосточным ГУ Банка России составлена «тепловая карта»,  демонстрирующая уровень финансовой доступности в населенных пунктах ДФО.

Ситуация, по информации ГУ Дальневосточного банка Банка России, в Хабаровском крае выглядит достаточно оптимистично: только в 6,3% населенных пунктов края нет офисов кредитных организаций и почты, отсутствуют банкоматы и платежные терминалы, нет доступа в Интернет. Еще 21% населенных пунктов имеет ограниченный доступ к финансовым услугам. Жители большей части (59%) городов, деревень и сел края могут полноценно использовать финансовые услуги или получать их в ближайших городах.

В целях повышения финансовой доступности запланирован ряд мероприятий: поддержание уровня присутствия финансовых организаций на отдаленных территориях, внедрение механизмов удаленной идентификации, развитие платежной инфраструктуры, повышение уровня финансовой грамотности представителей бизнеса и населения.

В реализации мероприятий примут участие Банк России, региональные власти, а также участники финансового рынка.

«Финансовые услуги в большей степени доступны в крупных городах, в отдаленных и сельских районах края уровень их проникновения снижается. Совместная реализация поставленных задач позволит изменить данную ситуацию, чтобы каждый житель Хабаровского края смог воспользоваться современными финансовыми инструментами и услугами», - отметил управляющий Отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Банка России Владимир Ковалёв.

 

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

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