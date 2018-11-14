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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 16 Ноября, 18:35 |
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В Хабаровском крае будут повышать доступность финансовых услуг
Напомним, стратегия повышения финансовой доступности была утверждена Банком России в марте 2018 года, а пилотным регионом для её реализации был выбран Дальний Восток. В рамках данного проекта Дальневосточным ГУ Банка России составлена «тепловая карта», демонстрирующая уровень финансовой доступности в населенных пунктах ДФО.
Ситуация, по информации ГУ Дальневосточного банка Банка России, в Хабаровском крае выглядит достаточно оптимистично: только в 6,3% населенных пунктов края нет офисов кредитных организаций и почты, отсутствуют банкоматы и платежные терминалы, нет доступа в Интернет. Еще 21% населенных пунктов имеет ограниченный доступ к финансовым услугам. Жители большей части (59%) городов, деревень и сел края могут полноценно использовать финансовые услуги или получать их в ближайших городах.
В целях повышения финансовой доступности запланирован ряд мероприятий: поддержание уровня присутствия финансовых организаций на отдаленных территориях, внедрение механизмов удаленной идентификации, развитие платежной инфраструктуры, повышение уровня финансовой грамотности представителей бизнеса и населения.
В реализации мероприятий примут участие Банк России, региональные власти, а также участники финансового рынка.
«Финансовые услуги в большей степени доступны в крупных городах, в отдаленных и сельских районах края уровень их проникновения снижается. Совместная реализация поставленных задач позволит изменить данную ситуацию, чтобы каждый житель Хабаровского края смог воспользоваться современными финансовыми инструментами и услугами», - отметил управляющий Отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Банка России Владимир Ковалёв.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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