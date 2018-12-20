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Четверг| 17 Января, 16:03 |
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На предприятиях Хабаровского края ожидаются массовые сокращения персонала
Вопрос о сокращении численности работников основного производства (сборщики, сварщики, сборщики-достройщики, монтажники, трубообработчики и пр.), по сообщению пресс-службы предприятия, не стоит. Амурскому судостроительному заводу, наоборот, требуются кадры рабочих специальностей.
«Сокращение численности сотрудников предприятия проводится в полном соответствии с трудовым законодательством. На сегодняшний день начата совместная активная работа с городским Центром занятости населения по переобучению и дальнейшему трудоустройству сокращаемых работников», - сообщается в официальном пресс-релизе.
В дальнейшем бывшие работники АСЗ, пожелавшие переобучиться на рабочую специальность, смогут вернуться на завод и продолжить свою работу, но уже в новом качестве.
Кроме того, отмечает пресс-служба завода, сокращенные заводчане смогут воспользоваться всеми возможностями, предоставляемыми ЦЗН для горожан, оставшихся без работы.
Увольнения персонала ожидает и ряд других предприятий Комсомольска-на-Амуре. Из-за запрета на продажу крупной партии суперджетов в Иран, сокращения могут коснуться Комсомольского авиазавода. В конце прошлого года, по инсайдерской информации, шла речь о возможном увольнении около 1000 человек.
Порядка полутысячи сотрудников планируют сократить в Хабаровской генерации ДГК. Подготовка к этому болезненному мероприятию, как передают источники ДВК, уже началась.
Олег КУЛЬГИН.
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