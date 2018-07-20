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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:37 |
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Реконструкция аэродрома в Хабаровском аэропорту завершится к концу 2017 года
При этом вторая ВПП аэродрома работает в штатном режиме и принимает самолеты. Подрядчик вышел на объект в октябре прошлого года. Сейчас продолжаются земляные работы, вскрытие старого бетона на полосе. Весной строители займутся оборудованием системы водоотведения, а летом приступят к укладке нового бетонного покрытия.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт осмотрел ход реконструкции аэродромного комплекса Хабаровского аэропорта.
Подрядчики заверили главу региона, что все работы идут по графику. Завершить реконструкцию планируют в конце 2017 года. Финансирование работ идет в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)". Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 8,2 млрд рублей, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу губернатора и Правительства Хабаровского края.
После осмотра аэродромного комплекса Вячеслав Шпорт провел совещание в аэропорту. Здесь, помимо текущих задач по реконструкции взлетно-посадочной полосы, обсудили и реализацию масштабного инвестиционного проекта в главной воздушной гавани края.
Запланировано строительство нового пассажирского терминала, реконструкция привокзальной площади. В перспективе намечено развитие коммерческой зоны на прилегающей территории – возведение выставочного, гостиничного и торгово-развлекательного комплексов. Аэропорт является одной из площадок ТОСЭР «Хабаровск». В ходе совещания было отмечено, что сейчас продолжается урегулирование земельных вопросов. В ближайшее время участок, на котором будет реализован проект, передадут Корпорации развития Дальнего Востока. После этого ОАО «Международный аэропорт Хабаровск» подпишет соглашение с Корпорацией и получит статус резидента ТОСЭР.
«После решения этих вопросов предстоит большая работа с инвесторами и собственно строительство. Проектная документация у компании уже есть, надо проходить экспертизу и приступать к реализации. Но на наш взгляд, эти процессы надо ускорить. Поэтому я дал поручение создать специальную рабочую группу в Правительстве края, которая будет взаимодействовать с управляющей компанией и инвесторами для того, чтобы проект был реализован без сбоев», - подчеркнул губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
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