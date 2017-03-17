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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Марта, 18:15 |
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На железнодорожном вокзале в Хабаровске возводится новый пешеходный тоннель
На сегодняшний день работы по строительству конструктивной части пешеходного тоннеля на протяжении 116 метров общей длины завершены, выполнен проход под всеми станционными путями.
На следующем этапе реализации проекта предстоит выполнить реконструкцию пассажирских платформ, возведение павильонов выхода на платформы с навесами, в тоннеле будет произведена чистовая отделка, уложены коммуникации и смонтировано оборудование.
Следует отметить, что тоннель будет оборудован лифтом, эскалаторами, современной системой вентиляции и кондиционирования, навигационным оборудованием, системой видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией. Пассажирские платформы планируется оснастить информационными табло и указателями, системой освещения, установками связи пассажиров с дежурным по вокзалу и полицией. Также объект в рамках реконструкции полностью адаптируется для удобства маломобильных групп населения. Срок сдачи объекта – август 2017 года.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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