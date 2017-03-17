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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Марта, 18:15 |
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В Хабаровске стартовал деловой форум для клиентов Alfa Business Week
Первый день мероприятия открыл специальный гость Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров по экономике, маркетингу и PR. Он рассказал, как влюбить клиентов в свой бизнес, увеличить число новых клиентов и замотивировать существующих покупать больше.
Ведущие эксперты в области продвижения, рекламы, финансового планирования и управления персоналом провели разбор бизнес-кейсов предпринимателей Хабаровска в интерактивной сессии «Сравни себя». За чашечкой кофе гости форума обсудили с экспертами интересующие их вопросы и пообщались с партнерами по бизнесу.
«Мероприятие проходит на очень высоком уровне. Мы окунулись в атмосферу бизнес-сообщества города, получили бесценные советы экспертов, которые хочется тут же применить на практике. Появилось вдохновение двигаться дальше, к новым вершинам развития своего бизнеса», - отметила генеральный директор туристической компании «Белый слон» Мария Кожедуб.
Форум собрал свыше полутысячи представителей малого бизнеса Хабаровского края. Это говорит о том, что темы конференции актуальны и полезны для предпринимателей.
«Наша миссия – не просто обслуживать бизнес. Мы – партнеры наших клиентов, их друзья и советчики. Мы помогаем развивать бизнес, обучаем, даем полезные советы. Подобные практические деловые конференции – это еще один нефинансовый инструмент развития бизнеса, участие в них для наших клиентов бесплатное, – поделилась впечатлениями директор по массовому бизнесу Хабаровского филиала Альфа-Банка Алина Карпинская.
Мероприятие продлится еще один день. В пятницу, 17 марта, представители ведущих федеральных интернет-площадок расскажут хабаровским бизнесменам о секретах онлайн продаж.
Встреча пройдёт с 10.00 до 15.00 в здании ДК «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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