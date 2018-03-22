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17 Апреля 2018, 13:30 | Регион сегодня

2000 молодых людей бесплатно обучат азам бизнеса в Хабаровском крае

2000 человек смогут принять участие в образовательной программе Хабаровского края "Ты – предприниматель" в 2018 году, сообщили ее организаторы на брифинге в Хабаровске.

- Это рекордное количество. Также увеличится количество мероприятий и мер поддержки, - подчеркнул председатель комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края Евгений Демин.

Участниками программы становятся смогут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые хотят открыть свое дело, но не знают с чего начать. Потенциальные предприниматели в ходе обучения бесплатно проходят образовательный курс у лучших специалистов края, пользуются консультационными услугами и помощью в регистрации бизнеса, а также имеют возможность выиграть грант на компенсацию 100 тыс. рублей затрат.

Программа "Ты - предприниматель" состоит из двух блоков. Первый – создание бизнес-идеи, второй этап – составление бизнес-модели.

- На первом этапе участникам предстоит оценить идею с точки зрения предпринимательских способностей, ресурсных возможностей, жизненных целей. Затем они ценят продукт исходя из того, насколько он востребован. На втором этапе будем обучать тому, как составить стратегию бизнеса. Далее идет составление и анализ технико-экономического обоснования, - говорит сертифицированный бизнес-тренер Ольга Аксюк.

Программа, разработанная в краевом комитете по молодежной политике, успешно реализуется в крае уже на протяжении шести лет. За это время в нее было привлечено порядка 6000 человек, обучение завершили свыше 2000 человек.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: малый бизнес  предпринимательство  кадры 


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