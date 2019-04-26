Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 17 Мая, 17:06 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.56 р.
1 EUR 72.37 р.
100 JPY 58.95 р.
10 CNY 93.8 р.
Тема номера
Золото оправдало ожидания
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2019

Регион сегодня
17.05 |
Банк "Открытие" подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Хабаровского края
17.05 |
Сбербанк продолжает набор в бесплатную школу программирования
17.05 |
Приморье хочет стать центром притяжения
16.05 |
В Приморье туристам предлагают природные виды "на миллион долларов"
16.05 |
Российскую и китайскую части автомобильного моста "Благовещенск-Хэйхэ" соединят 31 мая
статьи раздела
Компании
26 Апреля 2019, 14:00
На воздушной подушке в ожидании денег Реалии и надежды Хабаровского судостроительного завода
статьи раздела
Финансы
26 Апреля 2019, 12:15
Не ипотекой единой Клиенты дальневосточных банков проявили докризисную активность в 2018 году
статьи раздела
Финансы
26 Апреля 2019, 12:00
Сбербанк защитит дольщиков и подстрахует стройки 1 июля этого года - рубежная дата для строительной отрасли
статьи раздела
Отрасль
26 Апреля 2019, 10:30
Крабу отрывают клешни 4 апреля Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который меняет один из основополагающих принципов Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". При том, что этот законопроект, который возвращает на "подмостки" рыбного бизнеса крабовые аукционы, вызывает неоднозначную реакцию в рыбацком сообществе.
статьи раздела
Территория
26 Марта 2019, 09:30
Музей ХНПЗ посетили большие гости Японские дипломаты познакомились с историей предприятия и сегодняшними успехами заводчан
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
17 Мая 2019, 14:05 | Регион сегодня

Банк "Открытие" подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Хабаровского края

Член правления банка "Открытие" Александр Пахомов и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписали соглашение о сотрудничестве между правительством края и банком "Открытие"

Документ предполагает активное участие кредитной организации в программах социально-экономического развития Хабаровского края, совместную работу по укреплению промышленного потенциала региона, обеспечению края широким спектром высококачественных банковских услуг.

«У Хабаровского края большие перспективы развития, поэтому для нас важно не просто подписать документы, мы нацелены на совместную работу с банком, как с партнером. Мы рассчитываем на участие финансовой организации в проектах, реализуемых на основе государственно-частного партнерства, концессиях, и, конечно, инвестиционных проектах. Нам нужна практическая польза от нашего дальнейшего сотрудничества, - подчеркнул Сергей Фургал.

«Банк «Открытие» уже во многих регионах страны является надежным финансовым партнером субъектов и активно финансирует бюджеты самых разных уровней, инвестирует в создание социальной и транспортной инфраструктуры. Уверен, что уровень компетенций и профессиональной экспертизы нашего банка очень скоро позволит нам стать ключевым элементом финансовой системы Хабаровского края и реализовать целый ряд проектов на благо жителей региона», – прокомментировал Александр Пахомов.

В рамках комплексного сотрудничества с органами власти региона банк «Открытие» готов оказывать финансовую поддержку краевому бюджету и бюджетам муниципальных образований.

Александр Пахомов отметил, что в Хабаровском крае банк «Открытие» намерен стать одним из лидеров рынка, усилив свои позиции в результате масштабной интеграции с Бинбанком, которая состоялась 1 января 2019 года. В составе объединенной сети, которая теперь работает под единым брендом «Открытие» в 3 городах Хабаровского края и ЕАО, клиентов обслуживают 7 офисов продаж.

До конца года банк планирует обеспечить высокую динамику развития в розничном бизнесе, увеличив объем выдач потребительских кредитов в полтора раза до 2 млрд рублей. При этом у банковской группы уже довольно сильные позиции на рынке ипотечного кредитования. В 2018 году объем выдач ипотечных кредитов вырос в 5 раз. Банк также активно рефинансирует кредиты населения. Рынок корпоративного кредитования в Хабаровском крае является для банка «Открытие» сферой роста. В планах «Открытия» – серьезно увеличить количество клиентов как из сегмента малого и среднего бизнеса, так и из числа крупных компаний в регионе. Банк «Открытие» традиционно уделяет особое внимание золотодобывающей отрасли. По итогам 2018 года банком было приобретено на российском рынке около 60 т золота в аффинированных слитках, что составило более 20% от всей добычи золота в России за тот же год. Таким образом, по объемам приобретения золота «Открытие» занимает 3 место среди российских банков.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

 

Теги: Хабаровский край  банк  Открытие 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
26 Апреля 2019, 13:45
"Восточный Порт" вновь лучший АО "Восточный Порт" стало победителем конкурса "Лучшая стивидорная компания-2018", организованного Ассоциацией морских торговых портов
статьи раздела
Loading...
RedTram
Финансы
26 Апреля 2019, 11:15
Капитал под надежной защитой УК "Альфа-Капитал" укрепляет позиции на рынке доверительного управления
статьи раздела
Партнеры
26 Апреля 2019, 09:45
Ольга Кошенкова: Продвижение в соцсетях - это не картинки постить Уровень доверия к друзьям в соцсетях превысил уровень доверия к компаниям
статьи раздела
Проект ДК
27 Марта 2019, 11:05
Острова на связи "Ростелеком" подключил Курилы к высокоскоростному интернету, а это значит, что острова будут развиваться по лучшим российским стандартам
статьи раздела
Проект ДК
27 Марта 2019, 10:55
Хабаровский хаб рождается заново Завершается строительство нового авиатерминала Хабаровска
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика