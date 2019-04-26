|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 17 Мая, 17:06 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Банк "Открытие" подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Хабаровского края
Документ предполагает активное участие кредитной организации в программах социально-экономического развития Хабаровского края, совместную работу по укреплению промышленного потенциала региона, обеспечению края широким спектром высококачественных банковских услуг.
«У Хабаровского края большие перспективы развития, поэтому для нас важно не просто подписать документы, мы нацелены на совместную работу с банком, как с партнером. Мы рассчитываем на участие финансовой организации в проектах, реализуемых на основе государственно-частного партнерства, концессиях, и, конечно, инвестиционных проектах. Нам нужна практическая польза от нашего дальнейшего сотрудничества, - подчеркнул Сергей Фургал.
«Банк «Открытие» уже во многих регионах страны является надежным финансовым партнером субъектов и активно финансирует бюджеты самых разных уровней, инвестирует в создание социальной и транспортной инфраструктуры. Уверен, что уровень компетенций и профессиональной экспертизы нашего банка очень скоро позволит нам стать ключевым элементом финансовой системы Хабаровского края и реализовать целый ряд проектов на благо жителей региона», – прокомментировал Александр Пахомов.
В рамках комплексного сотрудничества с органами власти региона банк «Открытие» готов оказывать финансовую поддержку краевому бюджету и бюджетам муниципальных образований.
Александр Пахомов отметил, что в Хабаровском крае банк «Открытие» намерен стать одним из лидеров рынка, усилив свои позиции в результате масштабной интеграции с Бинбанком, которая состоялась 1 января 2019 года. В составе объединенной сети, которая теперь работает под единым брендом «Открытие» в 3 городах Хабаровского края и ЕАО, клиентов обслуживают 7 офисов продаж.
До конца года банк планирует обеспечить высокую динамику развития в розничном бизнесе, увеличив объем выдач потребительских кредитов в полтора раза до 2 млрд рублей. При этом у банковской группы уже довольно сильные позиции на рынке ипотечного кредитования. В 2018 году объем выдач ипотечных кредитов вырос в 5 раз. Банк также активно рефинансирует кредиты населения. Рынок корпоративного кредитования в Хабаровском крае является для банка «Открытие» сферой роста. В планах «Открытия» – серьезно увеличить количество клиентов как из сегмента малого и среднего бизнеса, так и из числа крупных компаний в регионе. Банк «Открытие» традиционно уделяет особое внимание золотодобывающей отрасли. По итогам 2018 года банком было приобретено на российском рынке около 60 т золота в аффинированных слитках, что составило более 20% от всей добычи золота в России за тот же год. Таким образом, по объемам приобретения золота «Открытие» занимает 3 место среди российских банков.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Банк "Открытие" подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Хабаровского края
- На месторождении "Полянка" в Николаевском районе выплавили первый слиток золота
- В Хабаровске завершается строительство дворца единоборств
- Хабаровский бизнес губят высокие энерготарифы
- В Хабаровском крае останется самый большой транспортный налог в ДФО
- В Хабаровском крае на улице оказались около 800 работников лесоперерабатывающего предприятия
- Транспортный налог: Фургал ударил по тормозам
- В Хабаровском крае стали расти долги по зарплате
- "Дни Амура" пройдут в Хабаровском крае
- Семейному бизнесу Фургала помогут погасить кредиты
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.