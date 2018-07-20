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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
В ряде случаев участвовавший в ДТП автомобиль сжигали с целью получения максимальной компенсации по страховому полису КАСКО. Как следствие, суммы страховых выплат значительно превышали 1 млн рублей.
В Хабаровске осуждены участники преступного сообщества, похищавшие деньги страховых компаний, инсценируя дорожно-транспортные происшествия. На скамье подсудимых оказались 15 человек: организатор ОПГ и 14 участников преступного сообщества.
В ходе судебного следствия установлено, что в июле 2012 года 40-летний житель Хабаровска создал преступное сообщество с целью получения незаконным путем страховых выплат по ОСАГО. Обладая большим опытом работы в судах в качестве представителя пострадавших в ДТП лиц, он решил получать доходы за счет совершения фиктивных дорожно-транспортных происшествий.
В преступное сообщество входило более 17 хабаровчан и жителей Хабаровского края. Руководство двумя структурными подразделениями организатор поручил своим близким друзьям, а третье курировал сам. Для облегчения совершения преступлений он в преступную деятельность вовлек эксперта, который по его указанию занимался подготовкой фиктивных оценочных экспертиз по определению завышенной стоимости восстановительного ремонта якобы поврежденных в результате ДТП автомобилей.
Инсценировки аварий совершались, как правило, в ночное время на безлюдных дорогах, с целью исключения появления случайных свидетелей. В ряде случаев участвовавший в ДТП автомобиль сжигали с целью получения максимальной компенсации по страховому полису КАСКО. Как следствие, суммы страховых выплат значительно превышали 1 млн рублей.
За три года преступной деятельности данного сообщества пяти страховым компаниям причинен ущерб на общую сумму свыше 9,9 млн рублей.
Еще по 12 преступлениям злоумышленники не смогли похитить страховое возмещение на общую сумму свыше 6,5 млн рублей, поскольку их действия были пресечены правоохранительными органами.
Центральный районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении всех участников преступной группы. Они признаны виновными мошенничестве в сфере автострахования и участие в преступном сообществе. Организатор также осужден за создание преступного сообщества в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений , сообщили «Дальневосточному капиталу» в прокуратуре Хабаровского края.
Олег Кульгин.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
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