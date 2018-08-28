|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 17 Сентября, 21:24 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Губернатор Хабаровского края отправил в отставку главного рыбака
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел заседание комиссии по регулированию добычи лососевых пород рыб. Его участники обсудили ход осенней путины, а также реализацию краевого проекта «Доступная рыба», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Отмечалось, что промысел осенней кеты в регионе в самом разгаре. Всего добыто 7 тыс. 745 тонн рыбы. Это около 50% от общего объема выделенных квот. По информации Хабаровского филиала ТИНРО-Центра, прогнозы по осеннему ходу кеты будут скорректированы в сторону увеличения. Это позволит нарастить объемы добычи, по сравнению с летним периодом. Губернатор поручил организовать бесперебойные поставки свежевыловленной кеты для жителей края.
«Наша главная задача – чтобы на прилавках магазинов была доступная рыба по приемлемым ценам. Как в крупных городах, так и в районах. Этот вопрос имеет большую социальную значимость. Много жалоб мне поступало по этому поводу от жителей. Если люди не довольны, значит недорабатывает комитет рыбного хозяйства. Последуют самые жесткие кадровые выводы. Я принял решение отправить председателя комитета в отставку. Мы должны в кратчайшие сроки ликвидировать дефицит, который образовался из-за низкого хода летней путины. Этот вопрос нужно решить оперативно, без проволочек в интересах жителей края», - подчеркнул губернатор края.
Участники заседания также обсудили вопрос проведения контрольно-надзорных мероприятий в ходе осенней путины. Отмечалось, что жители Охотского района и имени Полины Осипенко жалуются, что не могут полноценно осваивать квоты на любительское рыболовство из-за ограничения длины рыболовных сетей. Кроме того, введен запрет на ловлю сетями в притоках Амура. Вячеслав Шпорт поручил проработать вопрос изменения правил любительского лова для жителей Хабаровского края.
«Правила рыболовства должны в первую очередь учитывать интересы людей. Для многих наших жителей, в том числе коренных малочисленных народов, промысел на Амуре является традиционным и жизненно важным. Притеснять нужно, в первую очередь, браконьеров. Здесь я сторонник самой жесткой позиции. Для жителей необходимо разрабатывать более гибкие правила», - подчеркнул Губернатор.
Глава региона также назвал недостаточными меры, которые предпринимаются в крае по пресечению незаконной добычи водных биоресурсов.
В этом году у нелегальных рыболовов изъято около 6 тысяч километров незаконных орудий лова, заведено более 200 дел об административных правонарушениях. Вячеслав Шпорт поручил рассмотреть возможность организации рейдов в местах нереста лососевых, а также проверить предприятия, которые могут сотрудничать с браконьерами.
Губернатор также предложил изучить вопрос распределения изъятой у браконьеров рыбы в социальные учреждения. Сегодня по федеральному законодательству она подлежит уничтожению.
В ходе заседания члены комиссии также рассмотрели вопрос выделения дополнительных квот для добычи кеты предприятиям Ульчского и Комсомольского районов, которые обратились в Правительство края. Промысловики получили разрешение на освоение еще 45 тонн. Вячеслав Шпорт поручил в кратчайшие сроки проработать с ТИНРО-Центром вопрос выделения дополнительного резерва для Хабаровского края.
«Здесь мы должны работать на опережение с наукой, тщательнее выстраивать прогнозы, выделяя необходимое количество квот для предприятий заблаговременно», - подчеркнул губернатор.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Новый аэровокзал внутренних авиалиний в Хабаровске будет сдан через год
- Губернатор Хабаровского края отправил в отставку главного рыбака
- В Кремле обсуждается идея переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток
- Александр Шохин выбирает в Хабаровске ключевые инвестпроекты ДФО
- В Хабаровском крае объем экспортно-импортных операций увеличился на 400 тысяч тонн
- Жителям Хабаровского края представили электронную почту
- Международный аэропорт Хабаровск и японские инвесторы закрепили стратегическое сотрудничество
- В Хабаровском крае построят завод по производству топливных гранул
- Бизнесмены из Комсомольска-на-Амуре вложат в новый завод более 350 млн рублей
- С 1 сентября граждане 18 государств смогут приезжать в Хабаровск по электронным визам
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.