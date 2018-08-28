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17 Сентября 2018, 15:22 | Регион сегодня

Новый аэровокзал внутренних авиалиний в Хабаровске будет сдан через год

В аэропорту "Новый" (Хабаровск) строители приступили к возведению четвертого этажа нового терминала внутренних авиалиний.

Аэровокзальный комплекс строят с марта этого года, сдача объекта намечена на конец 3 квартала 2019 года. Генеральным подрядчиком выступает турецкий консорциум Limak-Marashstroy. Проект реализуется АО "Международный аэропорт Хабаровск"  на площадке  ТОСЭР "Хабаровск", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.   

"Заканчивается возведение перекрытий третьего этажа, начаты работы по четвертому этажу. Начались поставки металлоконструкций крыши и каркаса здания. На строительной площадке задействовано около 300 человек и более 20 единиц строительной техники. Строительно-монтажные работы идут по графику", - прокомментировал Озат Хасан Эмре, генеральный директор ООО Limak-Marashstroy.

Новый терминал площадью 26 тыс. кв. м. позволит обслуживать 1200 пассажиров в час, до 3 млн. пассажиров ежегодно. Терминал спроектирован с учетом самых современных стандартов и обеспечит требуемый уровень качества, удобства, безопасности и оперативности обслуживания пассажиров, в т.ч. маломобильных. В частности, здесь будет три телетрапа, 12 лифтов различного назначения и 7 эскалаторов.

«Инновационные подходы, применяемые при проектировании и управлении строительством, опыт наших партнеров - техзаказчика DBC Consultants  и генподрядчика – турецкого консорциума Limak-Marashstroy, слаженная совместная работа по финансированию проекта с Группой ВЭБ и, конечно, внимание и поддержка государства, позволяют успешно выдерживать график и завершить строительство в срок. Конструктивное взаимодействие с Правительством Хабаровского края позволит обеспечить решение задач развития транспортной инфраструктуры, туристического и транзитного потенциала Хабаровского края», - рассказал председатель совета директоров АО "Хабаровский Аэропорт" Константин Басюк.

«Наши главные задачи – повышение качества жизни, комфорт пассажиров. И на этом объекте данные задачи будут решены комплексно. Ведь тут строится не только новый аэровокзал, но и новая взлетно-посадочная полоса. Работы идут по графику, объекты введут в строй практически одновременно. А в перспективе здесь будет построен и новый международный терминал, сейчас идет проектирование. Таким образом, наш авиационный узел в Хабаровске будет отвечать всем мировым стандартам по качеству обслуживания. Нет сомнений, что аэропорт будет загружен. Мы  ставим планку в 3 млн пассажиров в год с последующим ростом объемов перевозок», - подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт.

Досье "Дальневосточного капитала": АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Инвестиции в строительство нового терминала составят 4,9 млрд рублей. 1 млрд рублей собственные средства инвестора, 3,9 млрд рублей заемные средства ведущих российских институтов развития – ВЭБ и ФРДВ.

Фото: Вячеслава Реутова, пресс-службы ОАО "Хабаровский аэропорт"

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: строительство  тосэр  Международный аэропорт Хабаровск  Хабаровск 


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