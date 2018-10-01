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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На карте Хабаровского края появилось село Дальневосточное
Селу Дальневосточному, образованному на территории района им. Лазо из «дальневосточных гектаров», официально присвоено название. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Наименование «Дальневосточное» присвоено в соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения Законодательной Думы Хабаровского края. Такое название выбрано по результатам голосования граждан, проживающих на этой территории, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
По информации министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края, новый населенный пункт образован на территории компактного размещения земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в рамках программы «Дальневосточный гектар» в границах Кругликовского сельского поселения района им. Лазо. Село Дальневосточное расположено вдоль федеральной трассы Хабаровск – Владивосток на расстоянии 45 км от Хабаровска.
Площадь территории нового населенного пункта составляет 230 гектаров, на ней сформировано около 100 наделов, с гражданами заключено около 70 договоров безвозмездного пользования земельными участками.
В настоящее время Правительством Хабаровского края проводятся мероприятия по внесению изменений в Реестр административно-территориальных и территориальных единиц края.
Напомним, с начала действия закона в Хабаровском крае подано 17924 заявления на получение «дальневосточного гектара». На сегодняшний день уже оформлено более 8,6 тысяч договоров.
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