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Хабаровская генерация вложила в ремонтную кампанию около 1,8 млрд рублей
На все мероприятия ремонтной кампании филиал направил около 1,8 млрд рублей.
«Если говорить об особенностях кампании этого года, то мы основное внимание уделили диагностике оборудования, - отметил директор филиала Владимир Лариков. - оборудование станций надежно вошло в отопительный период».
Среди проведенных работ техническая диагностика, замена изношенных узлов и деталей, замена поверхностей нагрева, контроль металла и другие мероприятия, повышающие надежность и стабильность работы оборудования.
Ремонтные работы велись на всех семи электростанциях филиала. Начавшись в первом квартале с текущих ремонтов на Николаевской ТЭЦ, они завершились на Хабаровской ТЭЦ-1. На эту электростанцию, как и в предыдущие годы, пришлась значительная доля работ и финансовых средств. Так, энергетики провели ряд сложных сверхтиповых работ на котлоагрегате №10, направив на них более 80 миллионов рублей. Вместе с реконструкцией котла №8 проведен текущий ремонт вспомогательного и основного оборудования этого объекта, где освоено более 70 млн рублей.
Ряд значительных работ проделан на ТЭЦ Комсомольска-на-Амуре. В частности, на Комсомольской ТЭЦ-2 реконструировали турбоагрегаты, заменив детали проточной части и лопаточного аппарата на турбинах № 7 и № 8 и увеличив их КПД и надежность.
В числе прочих отремонтированных основных объектов – котлоагрегат и генератор энергоблока №2 Хабаровской ТЭЦ-3, котлоагрегат №7 Амурской ТЭЦ, другое оборудование.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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