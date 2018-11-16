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17 Декабря 2018, 13:22 | Регион сегодня |

Хабаровская генерация вложила в ремонтную кампанию около 1,8 млрд рублей

Энергетики филиала в течение года провели 14 капитальных и средних ремонтов основного и вспомогательного оборудования электростанций

На все мероприятия ремонтной кампании филиал направил около 1,8 млрд рублей.   

«Если говорить об особенностях кампании этого года, то мы основное внимание уделили диагностике оборудования, - отметил директор филиала Владимир Лариков. - оборудование станций надежно вошло в отопительный период».

Среди проведенных работ техническая диагностика, замена изношенных узлов и деталей, замена поверхностей нагрева, контроль металла и другие мероприятия, повышающие надежность и стабильность работы оборудования.

Ремонтные работы велись на всех семи электростанциях филиала. Начавшись в первом квартале с текущих ремонтов на Николаевской ТЭЦ, они завершились на Хабаровской ТЭЦ-1. На эту электростанцию, как и в предыдущие годы,  пришлась значительная доля работ и финансовых средств. Так, энергетики провели ряд сложных сверхтиповых работ  на котлоагрегате №10, направив на них более 80 миллионов рублей. Вместе с реконструкцией котла №8 проведен текущий ремонт вспомогательного и основного оборудования этого объекта, где освоено более 70 млн рублей.

Ряд значительных работ проделан на ТЭЦ Комсомольска-на-Амуре. В частности, на Комсомольской ТЭЦ-2 реконструировали турбоагрегаты, заменив детали проточной части и лопаточного аппарата на турбинах № 7 и № 8 и увеличив их КПД и надежность.

В числе прочих отремонтированных основных объектов – котлоагрегат и генератор энергоблока №2 Хабаровской ТЭЦ-3, котлоагрегат №7 Амурской ТЭЦ, другое оборудование.


Досье "Дальневосточного капитала": АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро».  Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году  АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал  тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Хабаровская генерация  Дальневосточная генерирующая компания 


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