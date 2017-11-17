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Хабаровская генерация направит более 800 млн рублей на инвестпроекты по модернизации и газификации
В рамках инвестиционной программы Филиал «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» планирует реконструировать котлоагрегат №8, турбоагрегаты №7 и №9, градирню №5 Хабаровской ТЭЦ-1, водогрейную котельную Хабаровской ТЭЦ-3. В 2018 году на эти мероприятия филиал направит 829,6 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК».
На газификацию восьмого по счету угольного котлоагрегата ХТЭЦ-1 энергетики направят 210 млн рублей. Работы на объекте начнутся в июне и завершатся в декабре 2018-го.
- На турбоагрегатах предстоит заменить цилиндры высокого давления и другие основные детали. На турбоагрегате №7 помимо этого впервые будет заменен генератор, ранее на оборудовании проводили капитальные либо текущие ремонты. - рассказывает начальник отдела капитального строительства филиала Виктор Руденко. – В течение года энергетики филиала подготовят проектную документацию и приступят к работам.
Обновление также ожидает градирню №5 Хабаровской ТЭЦ-1, ныне законсервированную. Благодаря реконструкции она снимет часть нагрузки с соседних четырех градирен станции.
На Хабаровской ТЭЦ-3 планируется перевести на газ водогрейную котельную, в составе которой 3 водогрейных котла. В текущем году на объекте стартуют подготовительные работы, которые потребуют затрат на 12,5 млн. рублей.
Досье "Дальневостоного капитала": АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12813,42 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2017 году АО «ДГК» было выработано 24,78 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 21,02 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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