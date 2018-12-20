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18 Января 2019, 09:15 | Регион сегодня |

В Хабаровске планируют открыть Центр компетенций по развитию городской среды

Региональный центр компетенций может начать работу на базе Тихоокеанского государственного университета

В правительстве региона прошло заседание рабочей группы по реализации федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Совещание с главами районов, а также представителями министерств и ведомств провел губернатор Сергей Фургал, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

Главе региона представили проект создания Центра компетенций по развитию городской среды. С предложением организовать подобную структуру выступил заместитель председателя краевого парламента Павел Симигин. Он привел в пример опыт других субъектов страны, где создали такой центр, и это помогло вывести благоустройство на новый уровень.

- В таких регионах как Татарстан, в Нижнем Новгороде уже есть подобные центры. Там дизайн-проекты разрабатываются по всем требованиям Минстроя России, а также при личном участии жильцов. У нас пока все носит отчасти стихийный характер, что тормозит развитие самого направления. Если мы откроем Центр компетенций и привлечем в него специалистов, то и муниципалитеты, и регион выиграют от этого, - сообщил Павел Симигин.

Преимущества Центра компетенций в регионе губернатору показали на примере федерального конкурса для муниципалитетов. Любое поселение, у которого уже есть готовые практики, может побороться за призовое место и, если победит, получит крупную денежную премию. Так, общий призовой фонд конкурса - 5 млрд рублей. В прошлом году власти Амурска, Советской Гавани, Вяземского и Николаевска-на-Амуре подали свои заявки. Некоторые не добрали совсем немного баллов, чтобы занять первое место и получить денежные средства, которые могли пойти на благоустройство. Не хватило профессионализма в подготовке документов и дизайн-проектов.

Региональный центр компетенций мог бы открыться на базе Тихоокеанского государственного университета и вести комплексное сопровождение проектов по созданию городской среды. Его специалисты будут готовы оказывать юридические услуги, разрабатывать дизайн-проекты, проектно-сметную документацию, осуществлять авторский надзор, делать аналитические заключения, проводить образовательные мероприятия и многое другое. Губернатор поддержал эту идею.

- Если такой центр необходим, его можно открыть. Но прошу хорошо продумать этот шаг, правильно выбрать организационно-правовую форму. Это может быть некоммерческая организация, либо другой вариант работы. Обсудите со специалистами, как лучше реализовать эту идею, - поручил Сергей Фургал.

Напомним, что в 2018 году в приоритетном проекте создания комфортной городской среды в Хабаровском крае приняли участие 69 муниципалитетов. В регионе был отремонтирован 331 двор, 86 общественных территорий, 7 парков. На это было направлено 552 млн рублей, из которых почти половина - федеральные средства. Планируется, что в 2019 году реализация проекта продолжится. Из федерального бюджета Хабаровскому краю планируется выделить еще 393,7 млн рублей, к которым регион добавит свои средства.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: комфортная городская среда  г. Хабаровск  Сергей Фургал  Центр компетенций  губернатор 


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