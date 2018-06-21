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Корпорация развития Дальнего Востока объявила конкурс на разработку документации по площадке "Парус" в ТОР "Комсомольск"
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» объявило конкурс на разработку документации по планировке ТОР «Комсомольск», площадка «Парус». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Концепция ТОР подразумевает деление территории на отдельные зоны, где будут располагаться промышленные предприятия, близкие по отраслевому значению, сгруппированные в единый блок, с общей инфраструктурой, с учётом санитарно-гигиенических и пожарных норм. Также будет предусмотрено дополнительное резервирование земельных участков для перспективного размещения резидентов.
К настоящему времени АО «КРДВ» получило 8 заявок от потенциальных резидентов на осуществление деятельности в ТОР «Комсомольск» на общую сумму 15,9 млрд рублей. Уже подписано 4 соглашения с Управляющей компанией, выданы свидетельства резидентов ТОР. На площадке "Парус" на данный момент размещается один резидент, компаний ООО "ЭПСИЛОН-2".
В рамках данных соглашений в ТОР «Комсомольск» появится завод по обработке металлических изделий и центр глубокой переработки древесины, который будет выпускать лущеный шпон и пиломатериалы.
В ТОР «Комсомольск» уже функционирует завод по переработке рыбы, резидент ООО «Торговый дом «Юкон» планирует глубокую модернизацию своего производства, что гарантировано увеличит объемы выпускаемой продукции.
«Территория опережающего развития имеет удачное расположение, что привлекает новых инвесторов для размещения своих производств», - комментирует генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
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