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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Инвестиционные возможности Хабаровского края оценили в Торгово-промышленной палате России
«В Хабаровском крае создана лучшая для работы с инвесторами среда на Дальнем Востоке, - заявил замглавы Минвостокразвития России Александр Крутиков в ходе презентации региона в Торгово-промышленной палате РФ. - В регионе организованы две первые в России территории опережающего развития, оформляется третья. Заявки на вступление в ТОР подали более 60 компаний, 27 уже получили статус резидентов. Сумма инвестиционных проектов превышает 40 млрд рублей, но регион открыт для сотрудничества с большим количеством компаний.
По время презентации потенциала региона первый зампред Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка подчеркнул, что регион является четвертым по площади субъектом страны.
«Край имеет выход к морю и протяженную границу с Китаем, что создает уникальные возможности для транспортной инфраструктуры. Здесь богатые леса и недра, хорошие водные ресурсы, большое количество практически не тронутых цивилизацией территорий. Регион экспортирует товары на 1,54 млрд долларов в год. Импорт составляет 0,4 млрд долларов. В Хабаровском крае развиты энергетика, транспортная отрасль, судо- и самолетостроение, горнодобывающий, рыбопромышленный, лесопромышленный комплексы, туризм, строительство, металлургия. В регионе также активно продолжается реализация проекта «дальневосточный гектар». Поступило около 12 тысяч заявок, причем каждая двенадцатая – из других регионов России», — отметил Юрий Чайка
В ходе презентации были представлены крупные инвестиционные проекты, в том числе долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. В этом промышленном центре региона планируется проведение международного авиасалона в 2018 году. Члены Торгово-промышленной палаты РФ и представители правительства Хабаровского края договорились о совместной работе в организации авиасалона. Отмечено, что к разработке плана будут привлечены и эксперты международного авиакосмического салона.
С презентациями также выступили директор по развитию индустриального парка «Авангард» и ТОСЭР «Хабаровск» Андрей Безверхов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков, учредитель ГК «Дальневосточная дорожно-строительная компания» Петр Мигалчан.
«Дальний Восток всегда воспринимался жителями европейской части страны немного таинственной территорией, и сегодня есть возможность узнать его ближе. Этот регион действительно необычный, особенно с точки зрения природных ресурсов и экономики. В нем представлены практически все отрасли экономики, и каждая из них инвестиционно привлекательна», — подчеркнул Президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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