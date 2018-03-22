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Среда| 18 Апреля, 11:41 |
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По 3 млн рублей будет выплачено семьям разбившихся в Хабаровске вертолетчиков
По 1 миллиону каждой семье выплатит непосредственно авиакомпания «Восток» в которой они работали, и по 1 миллиону - страховая компания, которая является страховщиком АО "АК Восток".
В итоге каждой семье будет выплачено по 3 миллиона и 100 рублей тысяч на погребение.
На сегодняшний день опознаны тела пятерых из шести разбившихся летчиков. Для идентификации останков шестого ждут родственника из центральной части страны.
Троих вертолетчиков уже похоронили на городском кладбище Хабаровска рядом с экипажем разбившегося в конце прошлого года в Аяне Л-410. В православных храмах края прошли молебны по усопшим.
Напомним, вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, взлетев с территории малого аэропорта в 11.02. Сообщение о катастрофе поступило в 11.18 по местному времени от заместителя командира воинской части № 3864, который сообщил о том, что рядом с малым аэропортом упал вертолет Ми-8 бортовой номер 24640 АК «Восток» с последующим возгоранием.
Авиакомпания «Восток» обнародовала список погибших, в их числе:
1. Штанько Алексей Владимирович, проверяющий, 1976 г.р.
2. Макаров Дмитрий Николаевич, командир экипажа, 1973 г.р.
3. Ермаков Антон Анатольевич, командир экипажа, 1979 г.р.
4. Посохов Виктор Федорович, командир экипажа, 1968 г.р.
5. Борода Юрий Николаевич, бортмеханик, 1963 г.р.
6. Ульянов Игорь Владимирович, второй пилот, 1985 г.р.
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту падения вертолёта МИ-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает пресс-служба ведомства.
Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.
Собственное расследование ведет МАК. Собраны все уцелевшие части вертолета, найдены черные ящики. Специалисты занимаются анализом случившегося.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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