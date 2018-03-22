|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 18 Апреля, 19:12 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Травяные палы окружили стеной огня Комсомольск-на-Амуре
«17 апреля поступили 7 вызовов, спасатели отстаивали от огня бульвар Юности, потом проспект Победы в районе третьей школы, тушили пожары на Индустриальном и Хуминском шоссе - практически с раннего утра и до полуночи вели борьбу с травяными палами», - рассказал «»Дальневосточному капиталу» начальник Хабаровского поисково-спасательного отряда МЧС России Евгений Грязнов.
По его словам, спасатели обращаются к жителям города, проводят разъяснительные беседы о том, что предупреждение пожаров – это работа всех и каждого, а не только пожарных или органов власти. Но пока это мало действует на любителей весенних костров.
Сибирский региональный центр МЧС России сегодня настаивает на системном подходе к обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов и предлагает ряд новаторских методик профилактического характера.
Олег КУЛЬГИН.
- В Комсомольске открылся дальневосточный отборочный этап WorldSkills Russia
- Травяные палы окружили стеной огня Комсомольск-на-Амуре
- По 3 млн рублей будет выплачено семьям разбившихся в Хабаровске вертолетчиков
- 2000 молодых людей бесплатно обучат азам бизнеса в Хабаровском крае
- ОАО "РЖД" и правительство Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве
- Хабаровских свиней режут газом
- В Хабаровске застройщики украли у дольщиков миллиард рублей
- Профсоюзы России проведут в Хабаровске Северную конференцию
- Cвиней на новый свинокомплекс в Хабаровском крае привезут из США
- На Хабаровском судостроительном заводе построят два морских буксира
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.