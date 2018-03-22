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18 Апреля 2018, 12:45 | Регион сегодня |

Травяные палы окружили стеной огня Комсомольск-на-Амуре

За последние 48 часов спасатели Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России 13 раз выезжали для тушения пожаров и ликвидации угрозы возгорания жилых домов и социальных объектов Комсомольска-на-Амуре. В общей сложности было потушено травяных палов на площади более 1700 м2.

«17 апреля поступили 7 вызовов,  спасатели отстаивали от огня бульвар Юности, потом проспект Победы в районе третьей школы, тушили пожары на Индустриальном и Хуминском шоссе - практически с раннего утра и до полуночи вели борьбу с травяными палами», - рассказал «»Дальневосточному капиталу» начальник Хабаровского поисково-спасательного отряда МЧС России Евгений Грязнов.

По его словам, спасатели обращаются к жителям города, проводят разъяснительные беседы о том, что предупреждение пожаров – это работа всех и каждого, а не только пожарных или органов власти. Но пока это мало действует на любителей весенних костров.

Сибирский региональный центр МЧС России сегодня настаивает на системном подходе к обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов и предлагает ряд новаторских методик профилактического характера.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: пожары  палы  безопасность 


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