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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Сентября, 17:12 |
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В Комсомольске открылся дальневосточный отборочный этап WorldSkills Russia
Церемония открытия отборочных соревнований VI Национального чемпионата WorldSkills Russia прошла сегодня в Доме молодежи Комсомольске-на-Амуре. В лесопромышленном техникуме пройдет межрегиональный форум наставников и экспертов «Как готовить чемпионов». Его проведут в формате проектной сессии. Участие в мероприятии примут представители Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia, представители власти, бизнес-сообщества и педагогической общественности Хабаровского края.
Соревнования молодых профессионалов пройдут не только в Комсомольске — одновременно стартуют региональные отборочные в ряде городов России. Они продемонстрируют свои знания и умения на площадках в Ивановской, Московской, Новгородской, Ростовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской и Ярославской областях, а также в Москве, Красноярском крае, Татарстане, Чувашии и Ханты-Мансийском автономном округе.
«Однако есть и те участники, которые пройдут в финал национального чемпионата без отборочного тура. Это конкурсанты компетенций «Управление беспилотными летательными аппаратами» и «Обслуживание авиационной техники». А победители отборочных этапов в промышленном дизайне, фотографии, преподавании музыки в школе и производственной сборке изделий авиационной техники получат свои награды сразу после завершения соревнований в регионах. Лучших в этих компетенциях приравняют к победителям финальных состязаний», - сообщила «Дальневосточному капиталу» координатор регионального отборочного этапа Валентина Олексенко.
Олег КУЛЬГИН.
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