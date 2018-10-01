|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 12 Октября, 00:53 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровском крае в Чегдомыне заработает промышленная зона
В рабочем поселке Чегдомын откроется одноименная промышленная зона. Об этом журналу "Дальневосточному капиталу" сообщили в министерстве экономического развития края.
Власти края и Верхнебуреинского района совместно с федеральным Фондом развития моногородов (ФРМ) активно работают над диверсификацией экономики поселка. На площадку промышленной зоны удалось привлечь трех резидентов. Здесь будут реализованы пять проектов по созданию домостроительного комбината, цеха первичной переработки леса (ООО "Техноконтроль"), завода по производству железобетонных изделий и асфальтобетонного завода (ООО "Чистый город"), а также цеха по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования (ООО "Распределительные электрические сети").
Продолжается и привлечение новых инвесторов. Так, обсуждается размещение на территории промзоны логистического комплекса, производства специализированных металлоизделий, а также центра сервисного обслуживания большегрузных автомобилей и оборудования. Всего планируется создать более 600 рабочих мест, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Правительства Хабаровского края.
Производства разместятся на территории бывшей воинской части, которая находится в границах поселка. Один из ключевых вопросов – обеспечение этой площадки транспортной, энергетической и инженерной инфраструктурой. Ожидается, что средства на это будут выделяться из краевого бюджета и из Фонда развития моногородов.
Заявку на софинансирование власти края до июля направят в ФРМ. В случае положительного решения средства фонда на строительство инфраструктурных объектов поступят в ноябре 2016 года. Объем поддержки оценивается в 500 млн рублей.
Напомним, что Чегдомын попал в число первоочередных для господдержки 5 монопоселений России. Градообразующим предприятием для поселка является ОАО "Ургалуголь".
Автор фото: Валерий Спидлен.
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
- В Хабаровском крае подходит к концу осенняя лососевая путина
- В Хабаровске для обмана автомобилистов на АЗС использовали хакерские технологии
- В Хабаровском крае в "Скифагро-ДВ" привезли первое поголовье свиней
- В Правительстве Хабаровского края будут полностью сокращены три министерства
- Новый генеральный директор назначен на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе
- В Хабаровском крае выросла инфляция в непродовольственной сфере
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий
- Новый губернатор Хабаровского края намерен создать коалиционное правительство
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.