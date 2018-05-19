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Бизнес Хабаровска защищает свои права

В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару

Последствия пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшего 60 жизней, затронули весь торгово-развлекательный бизнес России. Генеральная прокуратура поручила повсеместно провести комиссионные проверки объектов с массовым пребыванием людей. Следствием этих проверок стала волна закрытий ТРЦ, кинотеатров, спортивных комплексов с массовым пребыванием людей, прокатившаяся по стране. На Дальнем Востоке самым проблемным регионом по противопожарной безопасности оказался Хабаровский край.

Только в краевом центре практически в одночасье были закрыты 12 ТРЦ, на улице оказались около двух тысяч предпринимателей. Доведенные до отчаяния люди, которые оказались без средств к существованию, вышли на пикет в центре столицы ДФО с требованием прекратить кошмарить бизнес. К концу мая все закрытые центры вновь возобновили работу, но остались вопросы.

Никто не подвергает сомнению необходимость проверок противопожарной безопасности. Все понимают - нужны, потому что речь идет о жизни людей, и особенно - детей. Об этом хорошо сказал начальник Сибирского МЧС Сергей ДИДЕНКО: «Перечень различного рода происшествий, при которых мы теряем десятки, сотни людей, на этом, к сожалению, не заканчивается. Неужели недостаточно таких событий, чтобы тему защиты населения на всех уровнях власти начать рассматривать как приоритетную?»

Досье «Дальневосточного капитала»: 2009 г., Пермь, пожар в клубе «Хромая лошадь», погибли 156 человек. 2015 г., Казань, пожар в торговом центре «Адмирал», погибли 19 человек. 2018 г., Новосибирск, пожар на обувной фабрике, погибли 10 человек. 2018 г., Кемерово, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», погибли 60 человек.

В результате проведенных проверок в каждом втором российском ТЦ были обнаружены нарушения. В Хабаровском крае проверили соблюдение требований пожарной безопасности на 188 объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в 32 торгово-развлекательных центрах. Было выявлено 2010 нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Владельцам зданий было внесено 198 представлений, в отношении нарушителей возбуждено 213 дел об административных правонарушениях, в суды направлено порядка 30 исковых заявлений. Суды в оперативном порядке приняли решение о приостановке деятельности самых ярых с точки зрения закона нарушителей противопожарной безопасности. Судебные приставы, получив на руки исполнительные листы, пошли и опечатали, как я уже упоминал, 12 ТРЦ. С точки зрения формальной логики, подход, вроде бы, справедливый, ведь речь идет о человеческих жизнях.

Однако представляется, что в праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару, так как оставляет без средств к существованию их семьи и детей, в первую очередь. Предприниматели, а это, как правило, представители малого бизнеса, и работники их предприятий были ошеломлены бесцеремонностью проверяющих, непонятностью многих из вменяемых нарушений и жесткостью действий приставов.

- От этого массового закрытия торговых центров в Хабаровске веет какой-то компанейщиной, - рассказал «Дальневосточному капиталу» предприниматель Андрей ЧЕРКАСОВ, торговая точка которого расположена в ТЦ «ЭВР». - Считаю, что силовые структуры и суды пошли по наиболее жесткому пути, чтобы отчитаться перед вышестоящим начальством о якобы проводимой работе.

 

 
Жесткий подход и неуважение к себе толкнули предпринимателей, обычно крайне трудных на подъем, когда дело касается публичных
акций, на проведение пикета в защиту своих прав, согласованного с мэрией Хабаровска
 

Жесткий подход и неуважение к себе толкнули предпринимателей, обычно крайне трудных на подъем, когда дело касается публичных акций, на проведение пикета в защиту своих прав, согласованного с мэрией Хабаровска. И силовики испугались. Подъезды к месту проведения пикета были перекрыты нарядами полиции, чтобы максимально затруднить участие в них. Тем не менее, около ста представителей малого бизнеса собрались перед стадионом «Динамо» и поделились своими бедами с журналистами.

Пикетчики рассказали, что закрытие ТЦ стало для многих полностью неожиданным. Судебные приставы пришли на объекты в праздники и явочным порядком опечатали двери центров, предварительно заставив работников и посетителей покинуть помещения. В кафе, которые готовились к наплыву посетителей, за закрытыми дверями осталась приготовленная еда, которая пропала. В магазинах, которые также попали «под раздачу», пришла в негодность пищевая продукция собственных цехов, приготовленная для продажи. Из-за таких действий торговый бизнес Хабаровска понес свыше 100 миллионов рублей убытков.

«Против нас воевали, как против врагов, - заявила участница пикета Ксения. - Разве нельзя было тем же приставам заранее позвонить и предупредить о предстоящем закрытии, чтобы мы смогли приготовить свои торговые точки?!»

«У меня трое детей, ипотека, кредиты. Я не работаю уже неделю, моя торговая точка закрыта, я несу убытки. Почему моя семья должна страдать из-за того, что кто-то из проверяющих закрыл глаза на нарушения противопожарной безопасности, когда давал разрешение на открытие нашего торгового центра?», - заявила хозяйка торговой точки из ТЦ «ЭВР».

Участники акции назвали массовое закрытие ТЦ абсолютно ненужной акцией, все вопросы можно было решить в рабочем порядке. «Бизнес готов оперативно устранять замечания, но нужно делать все по-человечески, учитывая интересы и предпринимателей, и наших покупателей, а не разводить компанейщину, прикрываясь актуальными лозунгами. Мы тоже не хотим, чтобы горели люди, но ведь и мы тоже люди. Такой подход уничтожает наш бизнес», - заявил предприниматель из ТЦ «Большая медведица».

Участников пикета услышали официальные бизнес-структуры, городские и краевые власти Приамурья, которые в этот раз, хотя и с запозданием, но выступили в защиту торгового бизнеса региона. «Затронуты интересы бизнеса, более тысячи человек остались без работы. Я в недоумении - по словам руководителей торговых центров, у них до сих пор нет актов об имеющихся нарушениях. Мы не знаем, на какой срок закрыты торговые центры, и какая степень опасности была обнаружена специалистами пожарного надзора», - заявил заместитель мэра города по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей КАЗАЧЕНКО.

Это заявление он сделал на экстренном заседании совета по предпринимательству при мэре Хабаровска, которое подготовило открытое обращение в краевые суд, прокуратуру и МЧС. «Мы обращаемся сразу ко всем участникам конфликтной ситуации: силовым структурам, суду, предпринимателям, властным структурам, - прокомментировал «ДК» позицию городского совета по предпринимательству его председатель Владимир БАКУМЕНКО. - Суть обращения состоит в том, чтобы из жесткой конфронтации ситуация переросла в режим диалога».

Следом в правительстве Хабаровского края состоялось совещание по вопросам, связанным с устранением нарушений пожарной безопасности в крупных торговых и спортивных центрах, а также других общественных объектах, в котором приняли участие руководители краевой прокуратуры, регионального управления МЧС и предприниматели. По итогам этого совещания стороны договорились не доводить до суда результаты проверок в тех случаях, если предприниматели оперативно устраняют все недочеты. Правительство региона обязалось походатайствовать перед краевым и районными судами о скорейшем рассмотрении дел.

«В большинстве случаев выявленные нарушения не критичны, и для их устранения не требуется много времени. Многие это уже сделали. Однако ситуация затягивается из-за длительной и сложной системы судопроизводства. В результате предприниматели терпят убытки», - отметил в интервью «Дальневосточному капиталу» заместитель председателя Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края Андрей ВЕРЕТЕННИКОВ.

К настоящему времени все закрытые ТРЦ в Хабаровске устранили выявленные замечания по противопожарной безопасности, и по решению судов вновь открыты. Однако, по мнению экспертов, настоящая работа только начинается. Об этом бизнес-омбудсмен Борис ТИТОВ рассказал на недавней встрече с Владимиром ПУТИНЫМ. «Что касается пожарной безопасности, надо признать, что, конечно, ситуация тяжелая. Здесь ответственность лежит на многих предпринимателях, но нельзя снимать эту ответственность и с контролирующих органов, потому что главное, что мы видим, что требования, которые предъявляются по пожарной безопасности к тем или иным объектам, не до конца понятны, не имеют исчерпывающего характера, то есть они могут увеличиваться, могут изменяться. И, кроме этого, они не до конца понятны с той точки зрения, что не одна контролирующая организация может их предъявлять, а целый ряд контролирующих организаций», - доложил он Президенту.

Бизнес-омбудсмен предложил для самых опасных объектов, там, где есть самое большое скопление людей, перейти на обязательные декларации противопожарной безопасности, которые до настоящего времени являются добровольным явлением. В них, по его словам, будут описаны исчерпывающие требования, которые предъявляются к конкретным объектам, подписанные со стороны контролирующего органа, и обязательства предпринимателя соблюдать все эти требования. Это позволит избежать новых требований и избавит от неожиданных изменений.

Президент согласился с предложением, подчеркнув, что трагедии последнего времени показали, что еще очень многое нужно сделать для того, чтобы навести соответствующий порядок в этой сфере.

Павел ЛЕБЕДЕВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год. 

Теги: малый бизнес  пожар  безопасность 


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