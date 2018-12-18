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18 Декабря 2018, 10:50 | Регион сегодня |

В Хабаровске снесут 13 незаконных построек

Из них десять объектов – это капитальные строения и три – торговые павильоны

По искам мэрии суды приняли решение о сносе 13 зданий в различных районах города, построенных незаконно.

С 2015 года в городе снесены уже шесть подобных объектов.

Как сообщили в департаменте архитектуры, строительства и землепользования,  среди нарушений – строительство коммерческих объектов на участках, предназначенных для жилой застройки; незаконная установка модульных магазинов  и киосков.

На улице Бондаря, например, приостановлено возведение четырех жилых домов. В ходе проверки оказалось, что у застройщика нет разрешительных документов. На улице Космической предприниматель приспособил блок-комнату под автосервис,  другой бизнесмен умудрился переделать гараж под торговый центр.

Суд уже вынес предписание о запрете эксплуатации здания. Самовольная реконструкция строений без разрешительных документов – это самое распространенное нарушение. В ноябре специалистами департамента проведены проверки стройплощадок, а также рейды по частному сектору. По их результатам выявлены одиннадцать нарушений, при которых застройщики пренебрегали проектами и выходили за границы участков.

По всем выявленным фактам ведется разбирательство. По статистике, на учете находятся  19 объектов самовольного строительства, 12 из них решением суда признаны самовольными и подлежат сносу.

Олег Кульгин.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: недвижимость  суд 


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