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В Хабаровске снесут 13 незаконных построек
По искам мэрии суды приняли решение о сносе 13 зданий в различных районах города, построенных незаконно.
С 2015 года в городе снесены уже шесть подобных объектов.
Как сообщили в департаменте архитектуры, строительства и землепользования, среди нарушений – строительство коммерческих объектов на участках, предназначенных для жилой застройки; незаконная установка модульных магазинов и киосков.
На улице Бондаря, например, приостановлено возведение четырех жилых домов. В ходе проверки оказалось, что у застройщика нет разрешительных документов. На улице Космической предприниматель приспособил блок-комнату под автосервис, другой бизнесмен умудрился переделать гараж под торговый центр.
Суд уже вынес предписание о запрете эксплуатации здания. Самовольная реконструкция строений без разрешительных документов – это самое распространенное нарушение. В ноябре специалистами департамента проведены проверки стройплощадок, а также рейды по частному сектору. По их результатам выявлены одиннадцать нарушений, при которых застройщики пренебрегали проектами и выходили за границы участков.
По всем выявленным фактам ведется разбирательство. По статистике, на учете находятся 19 объектов самовольного строительства, 12 из них решением суда признаны самовольными и подлежат сносу.
Олег Кульгин.
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