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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровские сыщики вышли на след бизнесменов, укрывших от налогов свыше 8 млн рублей
5,5 млн рублей увел из-под налогообложение торговец спиртным из Комсмольска-на-Амуре и 2,9 млн рублей директор кирпичного завода из Хабаровска. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
По версии следствия, в 2014-2017 годы подозреваемый, который занимался розничной и оптовой торговлей безалкогольными напитками, предоставил в налоговые органы декларации по НДС и НДФЛ с заведомо ложными сведениями, тем самым уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 5 миллионов 300 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. С целью возмещения причиненного ущерба и обеспечения исполнения приговора следственными органами принимаются меры, направленные на арест имущества, принадлежащего подозреваемому.
Что же касается директора кирпичного завода из Хабаровска, то его дело уже передано на рассмотрение в суд. Заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против него.
Как следует из материалов расследования, с ноября 2017 года по май 2018 года директор общества с ограниченной ответственностью «Хабаровский кирпичный завод № 3», как считает следствие, использовал схему расчетов с кредиторами, минуя расчетный счет данного предприятия.
«Указанные действия он совершил с целью сокрытия денежных средств завода от уплаты недоимки по налогам, так как налоговый орган обратил принудительное взыскание на денежные средства должника в банках», - рассказали корреспонденту "Дальневосточного капитала" в силовом ведомстве.
На основании подписанных директором распорядительных писем на расчетные счета контрагентов перечислялись денежные средства по финансовым обязательствам кирпичного завода в счет взаиморасчетов по ранее заключенным договорам.
В результате незаконных действий обвиняемый сокрыл более 2,9 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, что относится к крупному размеру.
Бизнесмен вину в совершении преступления признал, недоимку по налоговым сборам погасил.
Олег КУЛЬГИН.
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