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В Хабаровском крае "Полиметалл" продал предприятия Хаканджинского проекта за $30 млн
Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт компании.
Новым владельцем предприятий, включая перерабатывающую фабрику производительностью 600 тыс. т в год, а также складские запасы руды с месторождений Хаканджинское, Авлаякан и Озерное, стала группа несвязанных частных российских покупателей.
«Продажа Хаканджинского соответствует нашей стратегии по продаже небольших активов с коротким сроком эксплуатации», — отметил главный исполнительный директор группы Polymetal Виталий Несис.
Совокупная стоимость активов Хаканджинского проекта составляет $60 млн после выплаты дивидендов в пользу Polymetal перед закрытием сделки. После закрытия соглашения о продаже компания сохранит за собой контроль над месторождением Светлое (этот объект не вошел в сделку).
В своем сообщении Polymetal указывает, что развивала Хаканджинский проект с нуля с начала 2000-х годов. В 2003 году была запущена фабрика, которая за последние 15 лет работы произвела порядка 2 млн унций в золотом эквиваленте из руды, которую добывали на четырех месторождениях — Хаканджинском, Юрьевском, Озерном и Авлаякан.
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