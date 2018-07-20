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XVIII Конкурс молодых ученых и аспирантов Хабаровского края поддерживает ВТБ
Цель конкурса – повышение научной активности молодых ученых и поддержка талантливой молодежи. Важным критерием для отбора победителей станет возможность практического применения разработок в экономике и социальной сфере региона.
Работа секции «Экономические науки» пройдет 19 января в Институте экономических исследований. Задачами экономической секции являются стимулирование и поощрение активности молодых ученых в области исследований, направленных на повышение эффективности региональной экономики и усиление роли России в АТР. Председателем конкурсной комиссии является академик Павел Минакир.
«ВТБ и Институт экономических исследований связывают давние партнерские отношения – мы проводили исследования, совместные дискуссии и круглые столы для бизнес-сообщества. Между ВТБ и Институтом заключено соглашение о в сфере подготовки и повышения квалификации специалистов по экономике и финансам Дальнего Востока РФ и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках соглашения мы уже много лет поддерживаем экономическую секцию Конкурса молодых ученых Хабаровского края», - прокомментировал управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений Орлов.
Целью сотрудничества ВТБ и Института экономических исследований ДВО РАН является формирование высококачественного интеллектуального потенциала, который обеспечит эффективное развитие в регионе инновационной экономики, соответствующей прогрессивным мировым тенденциям.
Досье "Дальневосточного капитала": Институт экономических исследований ДВО РАН создан в 1976 г. Общая специализация института - исследование проблем и перспектив экономического и социального развития Дальнего Востока, исследование проблем экономического сотрудничества с зарубежными странами АТР. Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. По состоянию на 31 октября 2015 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 615,7 млрд рублей) и средствам клиентов (7 316,3 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% акционерного капитала.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru
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