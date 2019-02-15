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В Хабаровском крае добыли 24,8 тонн золота
Окончательные итоги работы горнодобывающей промышленности подвели в Хабаровском крае. В прошлом году объемы полученного в регионе золота выросли до 24,8 тонн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Как уточнили в минприроды Хабаровского края, нарастить показатели горнодобытчикам помогли современные технологии. Так, на месторождении «Светлое», которое разрабатывает в Охотском районе группа компаний «Полиметалл», впервые для региона был применен метод кучного выщелачивания. Он позволил существенно повысить эффективность извлечения металла, который собирают после того, как через руду пропускается специальный химический состав.
- Хорошие результаты в прошлом сезоне показали предприятия АО «Многовершинное» (входит в «Руссдрагмет»), добывающее золото в Николаевском районе, а также ООО «Ресурсы Албазино» (входит в АО «Полиметалл»), работающее в районе имени Полины Осипенко. Их работа также значительно повлияла на общие объемы. В сравнении с прошлым годом добыча золота выросла сразу на 1652 кг, - сообщили в министерстве.
Кроме того, Хабаровский край по-прежнему остается единственным в России регионом, где ведется разработка оловорудных месторождений. За год добыто 1,5 тонны этого металла. Добыча серебра составила 62,2 тонны, платины – 228 кг.
В целом за год в горнодобывающей отрасли было создано 240 новых рабочих мест, в том числе 140 - на ГОКе «Перевальный» в Аяно-Майском районе, еще 100 - на Амурском гидрометаллургическом комбинате. Горняки перечислили в региональный бюджет свыше 6 млрд налогов.
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