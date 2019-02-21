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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 20 Марта, 01:49 |
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В Хабаровском крае создается современный комплекс по добыче и переработке водных биоресурсов
Компания «Простор» уже приступила к созданию современного производственного комплекса в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На предприятии будет создано 50 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Новый комплекс расположится в поселке Лососина на базе СПК РК «Простор», который имеет производственные, складские, холодильные и иные необходимые помещения. Сельскохозяйственный производственный кооператив специализируется на переработке морепродуктов и водорослей, проводит научные исследования в этой сфере и имеет ряд патентов на способы переработки водных биологических ресурсов и методы их применения в лечебно-профилактических целях.
- На основе уже имеющихся разработок мы создаем новое предприятие с новой производственной базой и расширенным ассортиментом продукции. В планах – существенное увеличение объемов производства с выходом на зарубежные рынки сбыта, в том числе страны Азиатско-Тихоокеанского региона, - рассказал генеральный директор ООО «Простор» Станислав Волков.
Проектом предусмотрена аренда двух судов для добычи нерыбного водного сырья и приобретение четырех новых высокопроизводительных линий по переработке морских биоресурсов: кальмара и морских водорослей, морского ежа и трепанга с последующим выпуском тушек кальмара, щупалец и сертифицированных продуктов - экстрактов морского ежа, трепанга и гелей из морских водорослей ламинарии.
Место для создания нового предприятия выбрано не случайно. Именно в Советской Гавани в 2003 году было начато первое в России промышленное производство продукции из бурых морских водорослей - Ламифарен геля, который обладает широким спектром оздоровительного действия.
Производственная мощность компании «Простор» составит 30 тонн кальмара, 20 тонн готовой продукции из морских водорослей и по 700 литров экстракта морского ежа и трепанга ежемесячно.
Напомним, режим свободного порта Владивосток распространен на территорию Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в июле 2018 года. На сегодняшний день по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» резидентами свободного порта Владивосток в Хабаровском крае инвестировано в экономику региона более 17 млрд рублей, создано 230 рабочих мест. Общая стоимость проектов резидентов СПВ в Хабаровском крае составляет 82,8 млрд рублей, запланировано создание 2413 новых рабочих мест.
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