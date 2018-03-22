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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Апреля, 18:05 |
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В Хабаровском крематории силикон не горит
Как объяснили представители Спецкомбината, посторонние предметы при сжигании могут повредить печное оборудование.
Вопрос об организацию похоронного дела в дальневосточной столице был рассмотрен на заседании комитета по социальным вопросам гордумы Хабаровска. В последнее время положение здесь приобрело скандальный характер.
Недавно, например, закончился резонансный процесс по уголовному делу о коррупции в этой сфере. По его итогам были осуждены 8 полицейских и бухгалтер одной из хабаровских погребальных фирм. Также продолжается расследование убийства директора другой похоронной компании.
В этом бизнесе, по мнению городских депутатов, царят вакханалия и неорганизованность, а порой и вседозволенность. В том числе и в вопросах использования городского крематория, оборудование которого приходит в негодность из-за сжигания посторонних предметов.
Поэтому депутаты приняли неоднозначное решение по наведению порядка в этом деле. Теперь людям, оформляющим заказ на кремацию, необходимо будет предоставлять справку из морга. Документ должен подтверждать, что в теле кремируемого отстутствуют протезы (кроме зубных), кардиостимуляторы, силиконовые и прочие имплантанты.
Также депутаты хотят регламентировать вес умершего, которого собираются кремировать. Он не должен превышать 180 килограммов.
«Проект решения будет представлен на очередном заседание городской думы, которая и примет окончательное решение о введение новых правил организации похорон и кремирования в Хабаровске», - отметила председатель комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы Александр Гаврилова.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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